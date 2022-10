Tubettajilla iski paniikki ympäri maailmaa - Googlen viestintä sekoili pahasti

Työkseen YouTubeen sisältöä tekevillä tubettajilla on ollut pienen sydänkohtauksen paikka tällä viikolla. YouTuben omistava Google on lähettänyt kaikille YouTuben mainonnan kautta rahaa ansaitseville sisällöntuottajille sekavahkon sähköpostin.

Sähköpostissa kerrotaan, että YouTube-mainoksista tuloja tubettajalle tuottanut AdSense-tili suljetaan. Kyseinen sähköposti on lähetetty kaikille YouTuben mainontaa tulolähteenä käyttäville sisällöntuottajille, joilla ei ole lainkaan omia verkkosivustoja.

Muutoksesta tiedottaminen on ollut hieman ylidramaattista Googlen taholta, sillä käytännössä Google on toteuttanut muutoksen, jossa AdSense ja YouTuben mainosalusta on eriytetty toisistaan. Näin ollen sellaisilta sisällöntuottajilta, joilla ei ole lainkaan verkkosivujen kautta tulevia tuloja, on suljettu AdSense-tunnus pysyvästi. Mutta vastaavasti kaikki YouTuben mainosnäytöistä syntyvä liikevaihto on siirretty omaan, erilliseen YouTuben mainostiliin.



Eli mitään hätäpäivää tubettajilla ei ollut, mutta Google olisi voinut asian ilmaista hieman selkeämminkin sähköpostiviestinnässään. Aiheesta uutisoi mm. Dot Esports -sivusto.