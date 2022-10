Arvostelu: Robomow RK2000 -robotti-ruohonleikkuri - ison pihan ahkera työläinen

Saimme vuoden 2022 kesäksi testiin Robomow'n uusimmasta mallistosta suurelle pihalle tarkoitetun Robomow RK2000 -robottiruohonleikkurin.

Kyseinen malli on tarkoitettu korkeintaan 2000m2 kokoisille pihoille, eli kyseessä on keskivertoa isommille pihoille tarkoitettu malli. Käytännössä Robomow RK2000 suurin suositeltu 2000m2 leikkausala tarkoittaa noin 3000m2 tonttia, koska rakennukset ja muut esteet syövät osan tontin pinta-alasta ja varsinaista leikattavaa aluetta on aina tontin nimellistä kokoa vähemmän.

Laitoimme Robomow'n työskentelemään kesäpaikan pihalle koko kesän ajaksi, rajaten leikattavaksi alueeksi noin 2000m2 nurmikkoa kasvavan kaistaleen pihasta. Tavallisina kesinä kesäpaikkaan saapuminen on aina pitänyt aloittaa pari tuntia kestävällä nurmikon leikkauksella - tai jopa niitolla, kun nurmikko on ehtinyt käyntien välillä venähtämään pahimmillaan nilkan korkuiseksi.

Testikohteessa piha antoi sopivasti haastetta testiin: pihan maanmuodot eivät todellakaan ole täysin tasaiset, vaan pihalta löytyy kuoppia ja töyssyjä varsin moneen makuun, Lisäksi erilaisia istutuksia ja muita esteitä löytyy testikohteen pihalta niitäkin.

Mielenkiintoiseksi testi osoittautui myös sen kannalta, että robo jätettiin työskentelemään täysin oman onnensa nojaan välillä useiksi viikoiksikin.

Robomow ehti testimme aikana työskentelemään 3,5 kuukauden ajan, jona aikana sen toimintaa, leikkausjälkeä ja mahdollisia ongelmakohtia pyrittiin havainnoimaan mahdollisimman tarkasti.







Millainen Robomow RK2000 on?

Robomow RK2000 on vuoden 2022 mallistoon kuuluva Robomow'n malli, jonka mallinimi kertoo robotin ominaisuuksista ja suositeltavasta leikkauspinta-alasta. Sitä myytiin loppukesästä 2022 noin 1700 euron hinnalla, tämän hetken hinnat löydät täältä.

Vuoden 2022 mallistossa Robomow'lla on tarjota RT- ja RK-sarjan tuotteita, joista RT on "kevyempi" mallisto ja tarkoitettu lähinnä pienehköille kaupunkipihoille. RK on taas malliston järeampi tapaus, jossa pieninkin malli (Robomow RK1000) on tarkoitettu tuhannen neliömetrin pihalle ja suurimmat malliston mallit (RK4000 Pro) puolestaan yli 4000m2 pihoille.

RK-sarjan malliston sisällä on vielä jako perusmallien ja Pro-mallien välillä. Pro-mallien ja perusmallien ainoa ero on siinä, että Pro-malleista löytyy myös etäohjauksen mahdollistava GSM-yhteys sekä GPS-pohjainen kartta. Perusmalleissa GSM-yhteyttä ja GPS-karttoja ei ole eikä selliasia voi myöskään lisävarusteena hankkia.

Testissämme ollut malli on siis 2000m2 pihalle tarkoitettu perusmalli, eli malli ilman GSM-yhteyttä.

Robomow RK2000 on hyvin konservatiivisen näköinen, vihreä, aavistuksen virtaviivaisesti muotoiltu tapaus. Ulkonäön osalta on selkeästi menty hillitympään suuntaan vuoden 2018 Robomow-malleista. Makuasioita, toki.

Robo itsessään painaa 10,5 kilogrammaa ja tuntuu rakenteeltaan kaikin puolin tukevalta ja kestävältä tapaukselta - mikään kohta ei nitise tai natise, eikä minkäänlaista rakenteiden heikkoutta ilmennyt myöskään testijakson lopulla.

Robotin alta paljastuu vanhanmallisia partakoneen teriä muistuttavat leikkausterät, jotka pyörivät oman kiinnitysakselinsa ympäri ja lisäksi myös varsinaisen leikkausmekanismin mukana. Terien pieni koko ihmetytti aikoinaan, kun aloimme roboruohonleikkureita ensimmäistä kertaa arvostelemaan, mytta nyt konseptiin on jo tottunut - käytännössä kaikki roboruohonleikkurit käyttävät vastaavia teriä ja kokemustemme mukaan konsepti myös toimii erittäin hyvin.

Edessä on yksi pieni, vapaasti 360 astetta pyörivä eturengas ja takaa löytyy kaksi kuvioitua, isompaa vetävää rengasta.

Laitteen kannen alta paljastuu selkeä ja iso näyttö, loogisten ohjauspainikkeiden kera. Lisäksi laitteen päältä löytyy iso STOP-painike, jolla robotin saa tarvittaessa pysähtymään välittömästi. Latausasema puolestaan on yksinkertainen muovinen levy, johon robotti parkkeeraa itsensä töiden lopuksi ja jossa robo myös latautuu. Asemaan kytketään kiinni sekä rajalanka että virtalähteestä tuleva kytkentä.







Tekniset tiedot

Suurin suositeltu pihan koko 2000 m2 Akkukesto 120 minuuttia (käytännössä testattuna) Latausaika 120 minuuttia (käytännössä testattuna) Leikkausleveys 21 cm Pihan jyrkin sallittu kohta 45 astetta (valmistajan ilmoittama) Melutaso 61 dB(A) Takuu 3+1 vuotta (akulla 1v, ei koske kuluvia osia) Paino 10,5 kg (pelkkä robotti) Hinta n. 1700 euroa, tarkista päivän hinta täältä









Asentaminen

Käytännössä kaikki robottiruohonleikkureita valmistavat yhtiöt suosittelevat tilaamaan roboruohonleikkurin asennuksen siihen erikoistuneelta ammattilaiselta. Vinkki on erinomainen, sillä käytännössä ainoat roboruohonleikkuriin liittyvät ongelmat johtuvat yleensä asennuksessa tehdyistä vääristä valinnoista.

Sinänsä omatoimisesti robottiruohonleikkurin asentaminen ei ole vaikeaa, mutta etenkin ensikertalainen ei osaa välttämättä havainnollistaa järkevintä lähestymistapaa robotin asentamiseen.

Tärkeintä on löytää ensin robotille sopiva kotipaikka johon latausasema asennetaan. Paikka pitäisi olla mielellään sellaisessa kohdassa, johon aurinko ei paista aivan ympäri vuorokauden. Lisäksi sijoituspaikan vierestä pitäisi löytyä myös pistorasia, josta latausasemalle saadaan sähköä.



Robomow vaatii latauasemasta suoraan eteenpäin noin parin, kolmen metrin tyhjän tilan, joten tämäkin pitää ottaa huomioon paikkaa valitessa. Tietysti latausasema sijoitetaan myös leikattavan alueen johonkin reunaan, sillä rajalangat kytketään latausasemaan.

Latausaseman paikkaa on jälkikäteen todella, todella vaikea vaihtaa, joten sijainti kannattaa miettiä kunnolla jo valmiiksi.

Kun latausasemalle on löydetty paikka, alkaa hikisin osuus eli rajalankojen asentaminen. Se on käytännössä manuaalista, suhteellisen tylsää työtä, jossa hyttyset häiritsevät

Rajalangan asennus

Rajalangan asennus toimii Robomow'ssa samalla tavalla kuin lähes kaikissa muissakin roboruohonleikkureissa.

Rajalanka on käytännössä todella matalaa virtaa kuljettavaa sähköä, jonka robottiruohonleikkuri tunnistaa ja pysyy sen määrittämien linjojen sisäpuolella. Rajalangalla siis ympäröidään koko leikattava nurmialue, mutta sillä myös kierretään alueet, joihin robotin ei haluta missään tilanteessa pääsevän.



Tässä kohtaa rajalangan vetämistä kannattaa opetella hieman robotin mukana tulevia suhteellisen selkeitä ohjeita. Kukkapenkit, joissa ei ole tarpeeksi korkeita reunuskiviä sekä muut alueet, joihin robotti voisi vahingossa päästä, pitää käytännössä kiertää samalla rajalangalla, joka myös kiertää leikattavaa aluetta.

Tärkeää on myös noudattaa ohjeissa määriteltyä välimatkaa esteisiin - käytännössä langan ja esteiden välille jätetään noin 20 senttimetrin väli, eli lanka kiertää vähän leikattavan alueen sisäpuolella.

Kun suunnitelma rajalangan vedosta on tehty, lankaa aletaan vetämään ohjeiden ja suunnitelman mukaan.

Rajalankaa ei tarvitse kaivaa maan sisään, vaan se jätetään nurmikon päälle. Lanka juntataan paikoilleen mukana tulevilla vaarnoilla, tai kuten jotkut almistajat niitä kutsuvat, sinkuloilla.

Lanka näyttää aluksi räikeän rumalta nurmikon päällä, mutta tässä kohtaa kannattaa ummistaa silmät asialta: rajalanka uppoaa nurmikon sisään parissa viikossa ja kesän lopulla sitä on käytännössä mahdotonta huomata enää pihalta.

Rajalanka voidaan jättää paikoilleen myös talven yli eli asennusta ei tarvitse tehdä kuin kerran.

Rajalangan ongelmakohdat

Kaikissa robottiruohonleikkureissa rajalangan mahdolliset ongelmakohdat ovat samat - ja asennuksessa tehdyt mokat ovat käytännössä ainoat ongelmat, joita robotin kanssa kohdataan kesän aikana.

Yleisin ongelma on se, että rajalankaa ei ole painettu maata vasten pihalla olevien monttujen kohdalla. Tällöin robotti pääsee hieman tavanomaista alemmas ja lanka killuu sentin, pari maanpinnan yläpuolella. Seurauksena on käytännössä aina se, että robotti napsaiseee rajalangan poikki leikatessaan nurmikkoa ja osuessaan kuopan kohdalle.

Rajalangan katketessa leikkaus pysähtyy välittömästi ja lanka pitää korjata, sillä ilman yhtenäistä sähkövirtaa langassa, robo ei suostu leikkaamaan lainkaan.





Tämä on juurikin se syy, jonka vuoksi suosittelemme asiantuntijan asennusta, sillä omalta osaltamme "täydellisen" asennuksen oppimiseen meni neljä kesää ja kuusi testattua robottiruohonleikkuria.

Toinen ongelma on, jos rajalangalla ei olekaan kierretty aivan kaikkia paikkoja, joihin robotti haluaa tunkea. Käytännössä piha pitäisi langoittaa sillä ajatuksella, että robotti pääsee ennemmin tai myöhemmin kaikkiin mahdollisiin paikkoihin, joita langalla ei ole rajattu. Olipa sitten kyseessä kukkapenkki tai kivikko. Kukkapenkin tapauksessa kärsijänä on kukkapenkki, kivikon tapauksessa kärsijänä ovat robotin leikkausterät.

Robomow RK2000 käyttöönotto

Kun kaikki esivalmistelut on tehty, voi robotin nostaa latausasemaan latautumaan. Tässä yhteydessä kännykkään kannattaa asentaa Robomow'n oma sovellus, luoda siihen tunnukset ja yhdistää se robottiin. Yhdistäminen tapahtuu Bluetoothin avulla, jonka kantama on kohtuullisen vaatimaton, testiemme mukaan noin 10 metriä. Käytännössä helpoimmalla yhdistämisen ja säädöt saa tehtyä, kun ottaa puhelimen käteen ja kävelee robotin viereen.





Robon latauduttua ja perusasetusten teon jälkeen robotti komennetaan eräänlaiselle tutustumiskierrokselle, jossa se käy läpi leikattavan alueen. Tässä vaiheessa robotin toimintaa kannattaa seurata vierestä, jolloin ymmärtää paremmin sen toimintalogiikan ja kenties osaa tehdä tarvittavia muutoksia mm. rajalankoihin.

Robomow'n älypuhelinsovellus

Robomow'n älypuhelinsovellus (Android ja iOS) on ihailtavan selkeä käytettävyydeltään. Valitettavasti sovellusta ei kuitenkaan ole saatavilla suomeksi, joka luonnollisesti rajoittaa potentiaalista käyttäjäkuntaa aavistuksen verran. Valinta on siinäkin mielessä erikoinen, että robotin omat, laitteelta käytettävät valikot ovat tarjolla suomeksi.

Käytännössä älyouhelinsovellusta tarvitaan vain silloin, kun robotin toimintaan tehdään muutoksia. Muutokset toki onnistuvat myös robotin oman käyttöliittymänkin kautta, mutta puhelimella ne ovat helpommin tehtävissä.

Kesän aikana tehtävät muutokset ovat oikeastaan kaikki robotin aikatauluihin liittyviä: jos kesä on erityisen kuiva ja nurmikon kasvu on hidasta, kannattaa robotti ohjeistaa leikkaamaan hieman harvemmin kuin tavallisesti.

Pientä miinusta älypuhelinkäytöstä pitää antaa sen osalta, että robotin terien leikkauskorkeutta ei voi säätää sovelluksen tai robotin valikoiden kautta, vaan leikkauskorkeuden säätö tehdään manuaalisesti laitteesta itsestään.

Muilta osin sovellukseen tai robotin asetuksiin ei juuri tarvitsekaan koskea, mutta tilastonikkareille mm. historiadata on tietysti ilahduttavaa katseltavaa.

Robomow'n omat valikot ja säädöt

Moitimme vuonna 2018 edellisessä Robomow:n mallin testissämme robotin oman valikon sekavuutta ja vaikeaselkoisuutta.







Siitä on menty jättiloikka eteenpäin, sillä Robomow RK2000:ssa on selkeä ja iso valikkonäyttö, jossa tarjolla sekä fyysiset painikkeet että kosketusnäyttö. Valikkorakenteet ovat harivaisen selkeästi tehdyt ja koko valikko on myös täysin suomennettu.

Valikoiden kautta voidaan tehdä kaikki samat toiminnot ja säädöt kuiin älypuhelinsovelluksenkin kautta. Lisäksi leikkauskorkeuden säätö pitää tehdä robotissa olevan erillisen säätöruuvin kautta ja sitä ei voi älypuhelinsovelluksella säätää lainkaan.

Käyttö

Robottiruohonleikkureiden käyttö eroaa merkittävästi tavallisten ruohonleikkureiden käytöstä yhdellä tärkeällä tavalla. Tavallisella ruohonleikkurilla nurmikko leikataan, kun se on päässyt kasvamaan aavistuksen pidemmäksi, mutta roboruohonleikkuria olisi tarkoitus käyttää jatkuvasti.

Yksinkertaistettuna: robottiruohonleikkuria oikein käyttämällä nurmikko pysyy jatkuvasti vasta ajetun näköisenä.





Samaan hengenvetoon pitää myös todeta se, että roboruohonleikkuri muistuttaa monella tapaa toiminnassaan myös roboimureita: jos päästät pihan nurmikon todella pitkäksi, yksi leikkauskerta ei auta, vaan nurmikko siistiytyy pikkuhiljaa parin seuraavan päivän / leikkauskerran aikana.

Käytännössä robotti ajastetaan pihan pinta-alan ja sen hetkisen kasvutilanteen mukaan lekkaamaan nurmikkoa joka päivä tai vaikkapa joka toinen päivä. Omassa testissämme asetimme leikkurin leikkaamaan nurmikon alku- ja keskikesällä joka päivä aamuyhdeksän ja iltayhdeksän välisenä aikana.



Robomow suorittamassa aivan ensimmäistä leikkauskertaansa

Iltojen pimennyttyä ja kasvukauden hieman hellittäessä elokuun loppupuolella siirsimme robon leikkaamaan nurmikkoa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjentaisin em. aikavälein. Tämä ei tietenkään ole mikään yleispätevä ohje, vaan riippuu täysin pihan koosta ja kasvuolosuhteista - mutta kenties auttaa hahmottamaan paremmin sitä, miten robon käyttö tulisi ajastaa.

Toinen tärkeä seikka roboleikkureissa on se, että niiden tuottama leikkausjäte on erittäin hienoksi pilkottua, joten leikattua nurmea ei tarvitse haravoida lainkaan. Itse asiassa valmistaja suosittelee, että leikkaussilppu jätetään pihalle, koska se hajoaa nopeasti ja ravitsee muuta nurmikkoa pitkin kesää. Lisäksi leikkaussilppu suojelee nurmikkoa omalta osaltaan kuivumasta.

Leikkauskorkeus on viimeinen oleellinen asia, joka robotin käytössä kannattaa opetella. Liian lyhyeksi leikattu nurmikko palaa helpommmin - ja oma käsitys "oikeasta" nurmikon pituudesta tuppaa olemaan alakanttiin ennenkuin asiaa tulee testattua käytännössä. Alussa siis kannattaakin jättää leikkauskorkeus reilusti korkeammaksi kuin ajattelisi - ja muuttaa muutaman viikon jälkeen sitä, kun lopputulos alkaa hahmottumaan paremmin.

Kuulostaako monimutkaiselta? Sitä se ei ole. Käytännössä robottiruohonleikkuri pyörii täysin itsestään läpi kesän ja omistajalta se ei vaadi juuri mitään huolenpitoa.

Robomow RK2000 toiminta arjessa

Arjessa Robomow RK2000 on täysin itsenäinen. Se hoitaa ajastusten mukaan nurmikon leikkauksen ja palaa välillä latailemaan itseään latausasemaan - jatkaakseen taas työtä latauksen jälkeen.

Leikkausjäljen voi säätää perinteistä ruohonleikkuria muistuttavaksi suoria linjoja tekeväksi tai sitten enemmän robottimaiseksi, jossa robo tekee erikoisia sinne-tänne -viivoja pitkin pihaa. Näistä suosittelen ehdottomasti satunnaista pomppimista, sillä kyseinen tila varmistaa se, että pihalle ei tule minkäänlaisia leikkausjälkiä: suoria viivoja tehdessä pihalle tulee perinteistä ruohonleikkausta vastaavat poikittaiset "urat".







Maasto, kuopat ja esteet

Testipihamme oli erinomainen kohde esteiden kannalta, sillä pihalta löytyi paljon töyssyjä ja kuoppia sekä useita erilaisia istutuksia, puita ja muita esteitä.

Kuoppien kanssa Robomow ei ollut puilassa kertaakaan: syvimmätkin montut hoidettiin kunnialla koko kesän ajan. Painaumien kohdalla toki kannattaa muistaa aiemmin mainittu rajalankojen asennuksen merkitys.



kuvassa oleva kahden hengen kiikkulauta piti nostaa ylemmäs, sillä Robomow jäi juuri sopivasti sen alle jumiin useamman kerran kesän aikana

Isoimmat ongelmat kesän aikana johtuivat turhan leväperäisesti tehdystä rajalangan asennuksen suunnittelusta. Robomow ei sisällä minkäänlaista tutkaa, kuten eivät muutkaan roboruohonleikkurit. Tästä seuraa se, että robotti nojaa kahteen tapaan navigoida: rajalanka kertoo alueet joihin se robo mennä ja toinen tapa todeta este on törmätä siihen. Törmätessään robo kääntyy toiseen suuntaan ja jatkaa työtään - törmääminen on robolle luontaista ja ei haittaa sen menoa mitenkään. Esim isoja puita ei merkitäkään rajalangalla, vaan annetaan robon törmätä niihin ja kiertää ne aistinvaraisten havaintojensa pohjalta.



myös keinun alle robotti tunki useamman kerran, joten sekin piti ratkaista erikoisilla tavoilla - fiksusti ajatellen tämäkin olisi voitu hoitaa rajaamalla keinun alue rajalangan avulla

Mutta ongelmaksi tulivat esteet, jotka olivat aavistuksen irti maasta, mutta joiden alle robo pääsi jumittumaan. Lasten pihakeinu ja koko perheen perinteinen kiikku aiheuttiva molemmat useita jumitilanteita kesän aikana. Jos em. ongelmat olisi ymmärtänyt etukäteen, olisi rajalangalla tullut rajattua molemmat kohteet pois robotin työskentelyalueelta.



tästä juurakosta Robomow selvisi monta kertaa, mutta ei aina

Ainoa kerta, kun robo jäi siten jumiin, että sen voisi osittain pistää robotin syyksi, oli suhteellisen matalaan puun juurakkoon pohjasta kiinni jääminen. Ongelma ratkaistiin heittämällä pari lapiollista maata juuren päälle, jonka jälkeen kyseinen kohta ei enää aiheuttanut ongelmia.

Melu

Robomow RK2000 on käytössä käytännössä äänetön. Vain pieni surina ja leikkausterien sirinä kuuluu, kun robotin vierellä kävelee. Robotin voi aivan hyvin antaa työskennellä pihalla vaikka pihaterassilla syötäisiin samaan aikaan, se ei äänellään häiritse taatusti ketään.



Robomow palaamassa takaisin latausasemalleen

Naapurit eivät robotin ääntä pysty kuulemaan, vaikka naapurissa olisi pahinta laatua oleva naapurustokyttääjä. Joten robotin avulla myös naapurisopu on paljon todennäköisempää, kun bensaleikkuria ei tarvitse nykäistä käyntiin sunnuntaiaamun riemuksi.

Valmistaja ilmoittaa robotin melutasoksi 61 dB(A) metrin päästä laitteesta mitattuna.

Varkaudet ja takuu

Varkauksien osalta Robomow'n voi varustaa PIN-koodilla, joka vaaditaan robotin käyttöönottoon virtojen katkaisun tai asetusten muuttamisen jälkeen. Omaa GPS-moduulia tai mobiilidatayhteyttä laitteessa ei ole, mutta käytännössä varastettu Robomow on varkaalle suhteellisen hyödytön oikeaa PIN-koodia.





Sinänsä riski ei ole kauhean suuri, sillä otimme yhteyttä jo muutama vuosi takaperin kotimaisiin vakuutusyhtiöihin ja kysyimme robottiruohonleikkurin suhteesta kotivakuutuksiin. Tuolloin suurin osa vastanneista vakuutusyhtiöistä kertoi laajan kotivakuutuksen kattavan robotin varkauden, vaikka se olisi jätetty työskentelemään pihalle perheen lomaillessa muualla.

Luonnollisesti asia kannattaa varmistaa omasta vakuutusyhtiöstä ja pyytää asiaan selkeä kanta.

Takuunta valmistaja antaa laitteelle 3 vuotta ja rekisteröimällä roboruohonleikkurin, laajenee takuu vielä vuodella lisää. Akun osalta takuu on vuoden ostohetkestä ja ns. kuluville osille, kuten leikkausterille, takuuta ei ole lainkaan. Takuun tilanne on tämä RK-sarjan osalta syksyllä 2022 - luonnollisesti takuuehdot voivat muuttua, joten varmista voimassaolevat ehdot ostohetkellä.

Leikkausjälki

Mutta sitten se tärkein eli leikkausjälki ja lopputulos..

Ja kyllä, Robomow RK2000 leikkasi upean tasaista jälkea koko pitkän testijaksomme ajan. Nurmikko oli robotin jäljiltä paremman näköinen kuin mihin vannoutuneinkaan kotipuutarhuri pystyisi tavallisella ruohonleikkurilla.

Lisäksi erityismainintana sanottakoon, että Robomow'n RK-sarja jättää ilahduttavan kapeat reunukset rajalangan viereen ja myös kaarteet ja jopa 90 asteen nurkat hoituvat erinomaisen siististi. Käytännössä tarvetta trimmerille ei kesän aikana ollut muutoin kuin istutusten vierustoilla ja paikoissa, jotka oli rajattu Robomow'n leikkausalueen ulkopuolelle.

Sähkönkulutus

Valmistajan ilmoituksen mukaan Robomow RK2000 kuluttaa kuukaudessa, keskimääräisellä pihalla ja leikkaustahdilla mitattuna 7,3 kWh sähköä kuukaudessa.

Vuoden 2022 lopulla hurjasti nousseilla sähkönhinnoilla laskettuna kuukausikulutus on siis noin 3,5 euroa kuukaudessa, jos lasketaan sähköenergian ja sähkön siirtohinnaksi yhteensä noin 50 sentin taso. Jos taas palataan takaisin vanhaan normaaliin ja sähkön kokonaishinta asettuu jonnekin 20 sentin / kWh tasolle, sähköön menee Robomow'n kanssa noin 1,5 euroa kuukaudessa.





Karkeasti voidaan siis arvioida, että viiden kuukauden vuosittainen käyttö lisää sähkölaskua jotain 7,5 euron ja 17,5 euron välillä. Bensalla toimivaan perinteiseen leikkuriin verrattuna kustannus on siis varsin pieni.

Säästön puolelle tietenkään robottiruohonleikkuri ei ihan helpolla mene, johtuen sen varsin kalliista hankintahinnasta.

Mutta suurin hyöty saadaankin arjen helppoudesta, jolle on vaikea laskea rahallista arvoa: kesäpaikkaan saapuminen ei testikesämme aikana enää tarkoittanutkaan sitä, että ensimmäiset pari tuntia hikoillaan perinteisen ruohonleikkurin parissa, vaan perillä odotti joka kerta golf-kenttää muistuttava, siistiksi leikattu piha.

Yhteenveto

Noin 1700 euron hinnalla Robomow RK2000 ei ole todellakaan markkinoiden edullisin malli, edes 2000m2 pihoille tarkoitetuista malleista. Mutta ei myöskään millään muotoa kallein.

Robomow RK2000 osoittautui pitkässä testissä erittäin luotettavaksi ja helppokäyttöiseksi työjuhdaksi, josta on vaikea keksiä mitään pahaa sanottavaa. Robotin käyttöliittymä ja älypuhelinsovellus ovat käytetäävyydeltään erinomaisia - ja robotin oma käyttöliittymä on myös hyvin suomennettu. Lisäksi robotin mukana tuleva käyttöönoton ohjekirja on mainiosti suomennettu ja helposti ymmärrettävä.

Lisäksi robotista itsestään johtuvia jumiutumisia ei testijakson aikana käytännössä tapahtunut ja leikkausjälki oli sekin tasaisen hyvää.





Pientä rutinaa voisi antaa siitä samasta synnistä johon kaikki muutkin robottiruohonleikkurit syyllistyvät: tutkan tai kameran lisääminen laitteeseen estäisi esim. kiikun alle jumiutumista, jos asentaja (allekirjoittanut!) on laiskotellut rajalangan asentamisen kanssa ja jättänyt joitain asioita huomioimatta. Mutta tämä on kaikkien roboruonoleikkureiden ongelma, joten asiasta on turha sinänsä kiukutella.

Ainoa selkeä moitteen sana tulee lopulta siitä, että robotin älypuhelinsovellusta ei ole suomennettu. Vaikka sovellus onkin erinomaisen selkeä, on suomennoksen puute ymmärrettävästi ongelma osalle ostajista.

Toinen pieni toive olisi leikkauskorkeuden säädön muuttaminen sähköisesti ohjatuksi. Etäyhteydellä robon ajastukset ja muut säädöt onnistuvat mainiosti, mutta leikkauskorkeuden säätö on pakko tehdä robotista itsestään. Testissämme olleessa RK-sarjan perusmallissa tämä ei toki ole kovinkaan iso miinus, kun etäyhteys kantaa vain älypuhelimen Bluetoothin kantaman päähän, eli korkeintaan toiselle puolen pihaa. Mutta RK Pro-sarjan malleissa tilanne ärsyttäisi hieman, kun leikkauskorkeutta ei voi vaikkapa mökiltä käsin säätää säiden muuttuessa kotona.

Mutta kaikki edellämainitut seikat ovat lopulta kokonaisuutta katsoessa varsin vähäpätöisiä ongelmia; Robomow RK2000 on erinomainen robottiruohonleikkuri.

Tähdet

Plussat

laadukas leikkausjälki

ei ongelmia testijakson aikana

selkeät, suomenkieliset valikot

iso ja selkeä näyttö

selkeä ja helppokäyttöinen mobiilisovellus





Miinukset

leikkauskorkeuden säätö ei onnistu etäyhteydellä

latausaika varsin pitkä

älypuhelinsovellusta ei ole suomennettu

