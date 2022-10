Päivän diili: Nintendo Switch OLED alle 300 euroa

Päivän tarjouksena tällä kertaa Nintendon supersuositun Switch-pelikonsolin uusittu OLED-versio. Kesällä 2021 julkaistu uusittu malli ei ole kertaakaan aiemmin ollut Suomessa näin edullisesti myynnissä.

Switchin OLED-mallissa on nimensä mukaisesti 7-tuumainen OLED-näyttö, joka on 720p tarkkuudella varustettu. Televisioon kytkettäessä Switch OLED tukee täyttä FullHD-tarkkuutta (1080p).

Nintendo on Switch-konsolillaan onnistunut jälleen kerran luomaan vaivihkaa supersuosituksi nousseen pelikonsolin, joka samalla on ollut osaltaan tasoittamassa matkaa mm. Steam Deckin kaltaisille kannettaville pelilaitteille. Nintendo Switchiä on, kaikki konsolin eri versiot mukaan lukien, myyty jo yli 110 miljoonaa kappaletta. Se ohittaa piakkoin myyntimäärissä Playstation 4:n ja on nykyisin saatavilla olevista pelikonsoleista ylivoimaisesti suosituin.

Switchin OLED-mallia on myyty viime aikoina noin 350 euron hintalapulla ja halvimmillaankin viimeisen vuoden aikana 325 eurolla. Nyt konsolia saisi tarjouksesta siis 299 eurolla.

Tarjous löytyy täältä:



Kuten tavallista, olemme löytäneet tarjouksen täysin itsenäisesti. Meille ei ole maksettu tarjouksen nostamisesta esiin, mutta saamme pienen korvauksen jokaisesta käynnistä jälleenmyyjän sivuilla. Tämä ei vaikuta tuotteen ostohintaan millään tavalla. Emme myöskään tiedä tarjouksen kestoa tai sitä, paljonko tuotetta on jälleenmyyjällä tarjolla.