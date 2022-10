C More -suoratoistopalvelu lopetetaan

Ruotsalainen operaattorijätti Telia osti vuonna 2018 Suomesta itselleen MTV-kanavan ja sen liiketoiminnot. Yhtiö omistaa vastaavasti Ruotsissa sikäläisen TV4-kanavan. Nyt Telia yhdistelee omistuksiaan ja siirtää myös Telian omistuksessa olleen C More -kanavapaketin osaksi MTV:tä

Suomessa kaikki C Moren -maksukanavien ja -suoratoistopalvelun takana olevat sisällöt siirretään MTV Katsomoon. Näillä näkymin varsinaiset perinteiset C Moren maksutelevisiokanavat pysyvät sellaisenaan, mutta Suomessa niiden hallinta siirtyy MTV:n alle. Ruotsissa vastaava liikku tehdään myös, siellä C Moren sisällöt löytyvät jatkossa TV4 Play -suoratoistopalvelusta.

Telia jatkaa sekä TV4:n että MTV:n omistajana, eli tarkoitus on vain poistaa yksi kolmesta erillisestä Telian omistamasta yhtiöstä, itsenäinen C More. Telian toiveissa on vahvistaa mm. mainosmyyntiö suoratoistopalveluissaan eli Suomen osalta MTV Katsomossa.



Samalla Telia tiedotti Mathias Bergin nimityksestä Telian TV ja Media -liiketoiminnan johtoon.