Tässä Suomen yleisimmät haittaohjelmat syyskuussa

Tietoturvayhtiön Check Point Software Technologiesin tutkimustoiminnasta vastaava Check Point Research (CPR) on julkaissut syyskuun 2022 haittaohjelmakatsauksensa.

Maailman kärjessä jatkaa Formbook, joka otti kärkipaikan elokuun aikana.

Esille CPR nostaa Vidar-haittaohjelman, joka nousi seitsemän sijaa ylöspäin päätyen Top 10 -listan sijalle kahdeksan.





Vidar on ohjelmoitu avaamaan takaovi, jonka kautta pahantahtoinen vieras pääsee käsiksi tartunnan saaneella laitteella oleviin pankkitietoihin, salasanoihin, IP-osoitteisiin, selaushistoriaan ja kryptolompakoihin. Vidarin yleistyminen on seurausta kampanjasta, jossa on käytetty väärennettyjä Zoom-sivustoja houkuttelemaan viattomia uhreja lataamaan haittaohjelma koneelleen.

"On kiinnostavaa, että Vidar on loikannut takaisin lähelle listakärkeä pitkän poissaolon jälkeen. Zoom-videoviestintäpalvelun käyttäjien tulee olla valppaina väärennettyjen Zoom-linkkien varalta. Kannattaa aina katsoa URL-osoitteita sillä silmällä, löytyisikö niistä väärin kirjoitettuja sanoja tai muuta epäjohdonmukaisuutta. Jos osoite näyttää epäilyttävältä, se todennäköisesti on sitä", kommentoi Check Pointin tutkimustoiminnasta vastaava johtaja, VP Research Maya Horowitz.

Suomessa kärkipaikan otti Remcos, joka oli viime kuussa toisena. Elokuun kärjessä ollut Emotet puolestaan putosi sijalle kolme, sillä toisena on nyt Zegost.

Haittaohjelmien lisäksi Check Pointilta nostetaan esille kyberhyökkäysten määrät, joita Check Pointin tietoturva-asiantuntijat ovat Ukrainan sodan alusta saakka seuranneet.

Sodankäynnin kiihtyminen näkyy selvästi Check Pointin Global Threat Indexissä, joka kertoo, miten paljon kuhunkin maahan kohdistuu kyberhyökkäyksiä verrattuna muihin maailman maihin.

Monet itäisen Euroopan maat harppasivat syyskuussa ylöspäin uhkaindeksissä. Esimerkiksi Ukrainan sijoitus nousi 26 sijaa, Puola ja Venäjä 18 sijaa, Liettua ja Romania 17 sijaa. Kaikki nämä maat olivat niiden 25 maan joukossa, joissa hyökkäysmäärät olivat kasvaneet eniten.

Suomen sijoitus uhkaindeksissä nousi kahdeksan sijaa, ja se oli nopeimpien nousijoiden listan sijalla 25.



Suomen yleisimmät haittaohjelmaperheet syyskuussa 2022