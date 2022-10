Päivän diili: Samsungin 240 hertsin pelinäytön hinta tippui liki kolmanneksen

Tämän päivän diiliksi valikoitui Samsungin Odyssey-sarjan pelinäyttö. Kyseisen näytön hinta on pyörinyt 250 ja 300 euron välimaastossa, joka ei ole muutaman kuukauden takaiseen 350 euroon nähden huono hinta sekään. Nyt näyttö on kuitenkin saatavilla yhdeltä jälleenmyyjältä varsin mukavalla alella vielä tähänkin suhteutettuna.

Samsung Odyssey S25BG400 -näytöllä on hintaan nyt vain 189 euroa, joka on viimeisimpään tarjoukseen nähden noin 30% edullisemmin ja moneen jälleenmyyjään nähden liki puolet halvemmalla.

S25BG400 on Samsungin pelinäyttö, joka tarjoaa 25 tuuman IPS-paneelin Full HD -resoluutiolla. Suuren koon lisäksi IPS-paneeli tarjoaa edullisempia paneeleja paremman väritoiston. Koska kyseessä on pelinäyttö, niin myös virkistystaajuuden tulee olla kohdillaan. Sitä se myös on, ja näytön 240 hertsin ja 1 millisekunnin vastaeajan myötä se soveltuu nopeimpiinkin peleihin.

Näyttö tukee G-SYNCiä sekä FreeSync Premiumia, toistaa 99% RGB-väriavaruudesta ja on HDR10-yhteensopiva. Näytöstä löytyy VESA-kiinnistys ja se on säädettävissä kallistuksen, korkeuden ja kierron suhteen.



SAMSUNG ODYSSEY G4 S25BG400 25" FULL HD -PELINÄYTTÖ

189,00 €