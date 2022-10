Bosen Soundbar 600 on kompakti, mutta suorituskyvystä ei ole tingitty

Bose julkisti tänään Smart Soundbar 600 -kaiuttimen, joka on pieni, mutta tuottaa Bosen mukaan kokoonsa nähden poikkeuksellisen mukaansatempaavaa ääntä Dolby Atmoksen sekä patentoidun Bose TrueSpace -teknologian avulla.

Kun Dolby Atmos -sisältöä on saatavilla, Bosen digitaalinen signaalinkäsittely ja Atmos-dekoodaus yhdistyvät soundbarin viiden muuntimen kanssa ja tuottavat ympäröivää ääntä jopa siellä, missä ei ole kaiuttimia.

Bosen mukaan näiden komponenttien tuottaman tehon ja syvyyden ansiosta nopea takaa-ajo tuntuu kuin se tulisi takaapäin – ei edestä – samalla tavalla kuin ukkosen jyrinä paukkuu yläpuolella ja sade ympäröi huoneen.

Kun Dolby Atmos -sisältö ei ole käytössä, Soundbar 600 hyödyntää samoja muuntimia ja TrueSpace -teknologiaa, joka analysoi älykkäästi myös muita kuin Dolby Atmos -signaaleja, kuten stereo- tai 5.1-kanavaista ääntä, ja sekoittaa niitä tuottamaan ääntä yhtä tehokkaasti vastaavalla avaruudella.

Soundbar 600 on myös yhteensopiva kaikkien muiden Bosen älykaiuttimien ja soundbarien kanssa monihuoneäänijärjestelmän luomiseksi.





Soundbar 600 on kooltaan kompakti. Se on 5,61 cm korkea, 10,39 cm syvä ja 69,44 cm pitkä, mikä antaa kaiuttimelle matalan profiilin. Soundbar 600 mahtuu vaivattomasti minkä tahansa television alle peittämättä sitä. Soundbarissa on mattarunko ja sitä ympäröivän metallisäleikön väri on musta.

"Kun ääni todella vangitsee sinut, se voi siirtää sinut television ja elokuvien katselusta täysin läsnä olevaksi ruudun sisällön kanssa. Smart Soundbar 600 on ihanteellinen ratkaisu niille, jotka haluavat nauttia ympäröivästä äänestä, mutta joilla ei ole paljon tilaa laitteille", kertoo Bosen chief product officer Raza Haider.

Soundbar 600 yhdistetään televisioon joko HDMI eARC:lla tai optisella kaapelilla.

Tarjolla on myös langattomia vaihtoehtoja.

Bluetoothin, Wi-Fi-yhteyden, sisäänrakennetun Chromecastin, Spotify Connectin ja Apple AirPlay 2:n avulla voi toistaa musiikkia suoratoistopalveluista.

Bose Soundbar 600 on saatavilla 24. lokakuuta alkaen 549,95 euron hintaan ja ennakkotilauksia voi jo tehdä osoitteessa Bose.fi.

Aiemmin tänä vuonna Bose esitteli Soundbar 900 -soundbar-kaiuttimen, joka sijoittuu Soundbar 600:n yläpuolelle.