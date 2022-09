Päivän diili: Uusimman sukupolven iPad alle 300 eurolla

Applen tuotteiden osalta kovin kaksisia alennusmyyntejä harvemmin nähdään, ellei kyseessä ole joku vuosia sitten varaston perälle unohtuneen myyntierän poistomyynti. Sitäpä suuremmalla syyllä tämän päivän diilinosto on maininnan arvoinen.

Uusimman eli 9. sukupolven 10,2" iPad irtoaisi nyt alle 300 eurolla. 9. sukupolven perusmallin iPad julkistettiin vuoden 2021 syksyllä, mutta sille ei ole vielä tullut uutta korvaajaa vaan kyseessä on todellakin tuorein perus-iPad. Tarkemmin tarjouksessa olevan iPadin teknisistä tiedoista voit lukea mallin julkistusuutisesta sivuiltamme. Kyseinen malli maksoi julkistushetkellä 399 euroa.

64 gigatavun tallennustilalla varustettu 10,2" iPad käyttää Applen A13 Bionic -piiriä ja luonnollisesti tukee uusinta iPadOS -käyttöjärjestelmää. Applen päivitystuen tuntien tälle mallille pitäisi olla käyttöjärjestelmän päivitystukea jäljellä vielä useiden vuosien ajan.

Tarjous löytyy täältä:

Applen 9. sukupolven 64GB tallennustilan iPadia on myyty aiemmin halvimmillaankin noin 330 eurolla, joten alennus ei ole prosenteissa iso, mutta tuoreelle Applen tuotteelle merkittävä. Tarjouksessa oleva mallin on WiFi only eli tukea erilliselle mobiilidataliittymälle ei luonnollisestikaan ole.





