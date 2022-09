Roomba Combo j7+ - ensimmäinen moppaava Roomban imuri

iRobotin tunnetuin tuotemerkki Roomba on vuosien ajan taistellut sisukkaasti vastaan ajatusta, että robotti-imurissa pitäisi olla mukana myös moppi. Yhtiön mielestä kilpailijoiden tarjoamat roboimurin ja -mopin yhdistelmät ovat vähintäänkin kompromisseja monin tavoin.

iRobot onkin yhdistelmätuotteiden sijaan tarjonnut erillisiä moppausrobotteja, kuten arvostelussammekin käynyttä Braava jet m6:sta ja muita Braava-sarjan malleja.

iRobotin perustelu on ollut sinänsä aukoton: robotti-imuri, jossa on moppi, on kaikkea muuta kuin automaattinen ja huoleton. Tärkein syy on tietysti se, että jos moppausosaa ei käsipelillä aina irrota ja kiinnitä takaisin, hinaa robotti moppia mukana myös mattojen ja kokolattiamattojen päällä, pahimmillaan sotkien kotia entisestään.

Nyt iRobot on sen verran varma ratkaisustaan, että yhtiö esitteli tänään ensimmäisen "oikean" moppaustoiminnolla varustetun Roomban. Roomba Combo j7+ on arvostelussamme täydet viisi tähteä napanneen Roomba j7+:n jatkojalostettu versio.

Roomba Combo j7+:ssa on mekanismi, joka nostaa robotin alla olevan mopin automaattisesti kokonaan robotin yläpuolelle kun robotti saapuu kohtaan, jossa moppausta ei pitäisi tehdä. Käytännössä käyttäjä voi säätää kartasta ne alueet, jotka pitää sekä imuroida että mopata - ja alueet, joissa ei saa mopata.

Roomba Combo j7+ sisältää muutoin kaikki jo Roomba j7+:sta tutut ominaisuudet, eli käytännössä kaiken, mitä roboimurilta voi tällä hetkellä vaatia: itsestääntyhjentävän pölysäiliön sekä tekoälyyn pohjautuvan esteiden väistelyn.

Uutuuden Euroopan hintaa ei vielä paljastettu, mutta Yhdysvalloissa sen hinnaksi on asetettu 1099 dollaria eli noin 1100 euroa. Suomen hinnan voi arvella pyörivän noin 1500 euron tasolla, kun mukaan lasketaan "eurooppalisä" ja kotoinen arvonlisäveromme.

Roomba Combo j7+ myynti alkaa Euroopassa 4.10.2022.





P.S. Roomballa on ollut tietyissä Euroopan maissa myynnissä Roomba Combo -niminen roboimuri, joka on osannut myös mopata. Mutta kuten Roomban mallien vertailussa olemme kertoneet, kyseinen tuote ei ole oikeasti iRobotin valmistama.

Alla vielä uutuuden esittelyvideo: