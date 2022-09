Dystopiasta totta: LG aikoo vaihtaa junien ikkunat mainosnäytöiksi

Junamatkailun parhaita puolia on maisemien katselu matkan taittuessa. Mutta tähän on kovaa vauhtia tulossa muutos, kun LG Display virittelee ensimmäisiä kokeilujaan suurten junayhtiöiden kanssa.

LG Display haluaa vaihtaa tylsät ja tavalliset junien ikkunat OLED-mainosnäytöiksi.

Mainosikkunat osaisivat vaihtua tarvittaessa täysin läpinäkyvästä pelkkää mainosvideota pyörittäväksi pinnaksi - ja takaisin. Myös osittainen läpinäkyvyys, mainosten peittäessä osan maisemista, on mahdollinen.

LG Displayn mainosikkuna-konsepti on ollut jo pidemmän aikaa kokeilussa Aasiassa, mm. Kiinassa ja Japanissa, mutta nyt se on saapumassa myös Eurooppaan. Saksan kansallinen junayhtiö Deutsche Bahn on asentanut LG Displayn ratkaisuja jo kokeilumielessä osaan junavaunuista.

Näytöt ovat iskunkestävästä materiaalista tehtyjä, joten ne eivät ole samalla tavalla vikaherkkiä kuin vaikkapa koteihin tarkoitetut OLED-näytöt.

Deutsche Bahnin ja LG Displayn yhteisestä kokeilusta uutisoi mm. The Verge.

Alla video parin vuoden takaa Kiinasta, jossa LG Displayn mainosikkunaa koekäytettiin metron ikkunoiden korvaajana:







uutisen kuvituskuva: Wikimedia