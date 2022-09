Netflixin suosikkisarjan spinoff The Witcher: Blood Origin sai julkaisupäivän

Netflix on tuottanut monia laadukkaita televisiosarjoja, jotka kilpailevat niin laadun kuin näyttävyydenkin osalta aivan parhaiden kanssa. Yksi näistä on suosittuun pelisarjaan perustuva The Witcher, joka sai ensi-iltansa 2019.

Nyt kahden kauden verran näytetyn The Witcher -sarjan sisarsarja, tätä edeltäviin tapahtumiin perustuva The Witcher: Blood Origin on saanut myös julkaisupäivän. Sarjan virallinen Twitter-tili on julkaissut sarjan julisteen julkaisupäivällä varustettuna. Sen mukaan uusi sarja saa ensi-iltansa Netflixissä joulupäivänä, eli 25. joulukuuta.

Uuden peliin perustuvan sarjan lisäksi tulossa on myös uutta jo hyväksi havaitulta The Witcher -alkuperäissarjalta. Sen suhteen odottaminen käy hieman pidemmäksi, sillä kolmas kausi on määrä saapua Netflixiin vasta ensi kesänä.

The Witcher: Blood Origin seuraa tapahtumia tuhansia vuosia ennen Geraltin ja Cirin aikaa. Julkaisupäivän ohessa sarjan näyttelijäkaartista paljastettiin Minnie Driver, joka tunnetaan mm. Good Will Hunting -roolistaan.





Worlds will collide.



The Witcher: Blood Origin is coming to Netflix on December 25. #TUDUM pic.twitter.com/jSDDf7lzdA — The Witcher (@witchernetflix) September 24, 2022