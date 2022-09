Logitech julkisti pilvipelaamiseen sopivan käsikonsolin

Logitech G esitteli tiiserin ja vuodon jälkeen virallisesti Logitech G CLOUD -käsikonsolin, jolla pelataan videopelejä pilvipelipalveluiden välityksellä.

Laite hyödyntää Androidia, mutta kyseessä on vanhempi Android 11 -versio. Androidin myötä pelilaite pyörittää Android-mobiilipelejä ja -sovelluksia, joita voi hankkia Google Play -sovelluskaupan kautta, mutta enimmäkseen laite on tarkoitettu pilivipelaamiseen.

Tätä varten Logitech G CLOUDissa on oma käyttöliittymä pelaamiseen, mutta käyttöön voi ottaa myös tavallisen Androidin tablettitilan.



Pilvipelaamisen osalta nostetaan esille etenkin Xbox ja NVIDIA GeForce Now, mutta Logitechin FAQ-sivulla on mainittu myös Google Stadia ja Amazon Luna, jota voi pelata Chrome-selaimen välityksellä.

Lisäksi Steam-pelejä voi pelata Valven Steam Link-sovelluksen kautta.

Logitech G CLOUD muistuttaa jonkin verran Nintendo Switchiä ja Valven Steam Deckiä, mutta näillä kahdella muulla laitteella pelataan laitteeseen asennettuja pelejä.

Logitechin laitteessa on kattavasti painikkeita. Vasemmalla puolella on vasen sauva ja suuntapainikkeet sekä Logitech G-painike. Oikealla puolella on A/B/X/Y -painikkeet, toinen sauva sekä kotipainike. Yläreunassa on myös pari muuta painiketta.

Painikkeiden välissä on varsin tavanomainen näyttö. IPS LCD -näyttö on kooltaan 7 tuumaa ja toimii Full HD -tarkkuudella, 60 hertsin virkistystaajuudella ja 450 nitin kirkkaudella. Näyttö tukee kosketusta.

Takana on puolestaan kaksi liipaisinpainiketta kummallakin puolen. Yläreunassa on myös painikkeet äänenvoimakkuuden hallintaan.

Painoltaan laite on 463 grammaa eli se on selvästi kevyempi kuin Steam Deck, joka painaa 669 grammaa.

Laitteessa on myös USB-C, jota käytetään 6000 mAh akun lataukseen. Täyteen lataaminen tapahtuu noin 2,5 tunnissa. Akunkestoksi lupaillaan 6,5 - 12 tuntia, joka riippuu näytön kirkkaudesta ja stereokaiuttimien tuottamasta äänenvoimakkuuden tasosta.

Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 720G -piiri ja RAM-muistia on vain 4 gigatavua, joten tehot ovat varsin maltilliset. Sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua ja sitä saa laajennettua muistikortilla.



Vaikka Logitechin laite on suunnattu pilvipelaamiseen eli laite tarvitsee käytännössä aina nettiyhteyden, ei laitteessa ole paikkaa SIM-kortille. Laitteessa on vain Wifi-yhteys, joten kodin ulkopuolella netti tulee jakaa esimerkiksi puhelimesta.

Logitech G CLOUD on saatavilla vain Pohjois-Amerikassa 349 dollarin hintaan, mutta aluksi sitä myydään 299 dollarin hinnalla.

Muiden alueiden saatavuudesta ei ole tarkempaa tietoa. Logitechin Suomen sivujen mukaan laite on "tulossa pian". Suomen hinnasta ei ole tietoa, mutta oletettavasti se on noin 400 euroa.

Laitteen hinta onkin herättänyt eniten ihmetystä, sillä se on varsin korkea.

Esimerkiksi Steam Deckin hinnat alkavat 419 eurosta. Steam Deckin hinta on varsin edullinen, mutta Steam Deckin kohdalla Valve saa tuloja Steam-palvelun kautta ostetuista peleistä.

Logitech ei saa tuloja pelimyynnistä. Lisäksi pilvipelipalveluista tulee maksaa erikseen. Esimerkiksi GeForce Now maksaa 9,99 euroa kuukaudessa.

Android-laitteeksi Logitechin pelilaitteen tekniset ominaisuudet ovat varsin köykäiset. Useimmissa Android-puhelimissa on parempi OLED-näyttö ja tehokkaampi piiri.

Android-puhelimeen voi myös hankkia erillisen peliohjaimen, jonka avulla puhelin muuttuu samankaltaiseksi pelilaitteeksi.

Logitechin pelilaitteen kohdalla suurin etu taitaa olla ohjelmisto, sillä pelipainikkeiden toimintoja voi mukauttaa ohjelmiston avulla. Puhelimeen kytkettävät peliohjaimet eivät yleensä tällaista tue.