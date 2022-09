SkyShowtime -suoratoistopalvelu aloitti Suomessa - Rajoitetun ajan saatavilla 3,49 euron kuukausihinnalla

Comcastin - NBCUniversalin ja Skyn emoyhtiön – ja Paramount Globalin yhteisyritys SkyShowtime aloitti tänään 20. syyskuuta Suomessa.

Palvelun avajaispäivä ja hinta ilmoitettiin aiemmin tässä kuussa.

Palvelu maksaa 6,99 euroa kuukaudessa eli kyseessä on varsin edullinen hinta.

Avajaisten kunniaksi palvelun saa kuitenkin puoleen hintaan eli vain 3,49 eurolla kuussa. Tuo hinta pysyy voimassa niin kauan, kunnes tilaus peruutetaan.

Kyseessä on SkyShowtimen mukaan "Puoleen hintaan loppuiäksi" -kampanja. Uusille tilaajille suunnattu tarjous on voimassa 1.11. asti ja se on saatavilla SkyShowtimen nettisivujen kautta.

Palvelun valikoima on varsin runsas. Katsottavaa löytyy seuraavien studioiden kokoelmista: Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios ja Peacock.