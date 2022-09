Pivo ja MobilePay eivät yhdistykään - kilpailuviranomaisen pelko esti fuusion

Vuoden 2021 kesällä tipautettiin pohjoismainen uutispommi, kun MobilePay ja Pivo kertoivat yhdistyvänsä. Mukaan oli tulossa myös norjalainen mobiilimaksutoimija Vipps.

Yhdistysen tuloksena olisi syntynyt pohjoismainen jätti, sillä Danske Bankin omistama MobilePay on valtavan suosittu Tanskassa ja Suomessa ja Vipps puolestaan Norjan mobiilimaksamisen ykkönen. Kun mukaan oltaisiin tuotu myös Suomen toinen suuri mobiilimaksujärjestelmä, OP:n omistama Pivo, olisi uusi toimija ollut todella vahva.

Mutta Euroopan Unionin kilpailuviranomaiset arvioivat, että yrityskaupalla olisi aiheutettu vahinkoa etenkin Suomen markkinalla, kun kaksi isointa toimijaa olisi yhdistynyt Suomen mittapuussa valtavaksi toimijaksi.

Yhtiöt eivät lopulta halunneet ottaa riskiä yhteisymmärryksessä hierotun fuusion suhteen ja kotimainen Pivo vetäytyi hankkeesta kokonaan. Vipps ja MobilePay sen sijaan jatkavat yhdistysprosessia kaksistaan - kumpikaan ei ole vahva toisen toimintamaissa, joten päällekkäisyyksiä ei juurikaan synny.



Tarkoitus olisi - ja on edelleenkin, myös ilman Pivoa - luoda Pohjoismaissa ristiin toimiva mobiilimaksun alusta. Ongelmalliseksi haasteen tekee Ruotsi, joka on mobiilimaksamisen suurvalta, mutta jossa markkinan ylivoimainen ykkönen on ruotsalaispankkien yhteinen Swish.

Pivon jättäytymisestä fuusion ulkopuolelle uutisoi mm. Helsingin Sanomat.