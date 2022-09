Sony julkaisi tehokkaan bilekaiuttimen

Sony esitteli SRS-XV900 -Bluetooth-kaiuttimen, joka on voimakas ja tehokas. Kaiutin kuuluu X-sarjaan, johon aiemmin julkaistiin kolme kannettavaa mallia.

SRS-XV900 on langaton kaiutin, mutta se on kooltaan suuri ja painoltaan yli 26 kiloa, joten kannettavasta mallista ei ole kyse. Kaiuttimeen on toki laitettu vetokahva ja pyörät, jotka helpottavat sen liikuttamista.

SRS-XV900 on Sonyn mukaan bilekaiutin.

Kaiuttimessa on MEGA BASS -ominaisuus, joka tuottaa syvän ja iskevän basson sekä LIVE SOUND -tila, jonka avulla musiikista voi nauttia kuin live-esityksestä.

Lisäksi kaiuttimeen voi kytkeä mikrofonin karaokekäyttöä varten tai sitä voi käyttää kitaravahvistimena.

Biletunnelmaa luo myös 360 asteen LED-valot, joita voi hallita Sony | Music Center -sovelluksella.



Akunkeston luvataan yltävän jopa 25 tuntiin. 10 minuutin lataus tuottaa jopa kolmen tunnin edestä lisää toistoaikaa. Lisäksi kaiuttimen USB-liitännän kautta voi ladata tarvittaessa älypuhelimen akkua.

SRS-XV900-kaiuttimen myynti alkaa Euroopassa lokakuussa 2022. Sony arvioi kaiuttimen maksavan 1300 euroa, mutta tarkka hinta ilmoitetaan myöhemmin.