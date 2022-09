Insta360:n uusi 360 asteen toimintakamera sai suuremman näytön

Insta360 julkisti X3 -toimintakameran, joka on luotu sosiaalisen median aikakaudelle.

Insta360 on pienikokoinen 360 asteen kamera. Se painaa 180 grammaa ja on 11 senttimetriä pitkä.

X3 -mallissa on kokoonsa nähden iso 2,29-tuumainen kosketusnäyttö, joka helpottaa laitteen käyttöä sekä esimerkiksi kameran asetusten säätöä.

X3:ssa on uusi puolen tuuman 48 megapikselin kuvasensori, joka voi taltioida videoita 5.7K-tarkkuudella ja 360 asteen näkökentällä.

Lisäksi sillä voi ottaa 8K 360 asteen timelapse-videoita sekä yksittäisiä 360 asteen valokuvia jopa 72 megapikselin tarkkuudella.

Kamera sopii hyvin sosiaalisen median käyttäjille ja sisällöntuottajille, sillä kuvatut videot ja valokuvat voidaan helposti muokata sosiaalisen median palvelujen vaatimiin erilaisiin kuvasuhteisiin. Esimerkiksi Instagramia varten tuotoksen voi muuttaa 4:5-kuvasuhteeseen tai TikTokia varten 9:16-kuvasuhteeseen.



Kuvia ja videoita voi muokata Insta360-mobiilisovelluksella.

Kamerassa on myös ainutlaatuinen Loop Recording -toiminto, joka sopii tilanteisiin, jossa tapahtumat sattuvat yllättäen. Tällä ominaisuudella kamera kuvaa jatkuvasti, mutta säilyttää muistissa vain viimeisimmät minuutit määritetyn ajan mukaan.

Lisäksi kamera tunnistaa automaattisesti selfietikut ja osaa automaattisesti muokata ne pois kuvamateriaalista.

Kameran neljän mikrofonin Direction Focus -äänitekniikka tallentaa äänen halutusta suunnasta myös silloin, kun videota rajataan.

Kameran 1800 mAh akku on vaihdettavaa mallia. Täydellä akulla voi kuvata jopa 81 minuuttia 5.7K-tarkkuuden videota.

X3 on seuraaja pari vuotta sitten julkistetulle One X2 -mallille. Uutta on muun muassa näyttö, sillä uudessa mallissa se on selvästi suurempi.

Insta360 X3 -toimintakamera on saatavana välittömästi 579 euron kuluttajahintaan.

Kameraan on saatavana myös kattava valikoima lisävarusteita, kuten lisäakku, linssisuojia, sukelluskotelo, lataustelakka, kuvausvarsia ja kiinnikkeitä eri käyttötarkoituksiin.