Tässä Netflixiin syyskuussa paluun tekevät sarjat

Netflix tuo syyskuussa suoratoistopalveluunsa miltei 40 uutta elokuvaa ja standupia ja yli 30 uutta televisiosarjaa. Näiden lisäksi sillä on tarjota vielä iso lista palaavia televisiosarjoja, jotka yhtiö on todennut uudet kauden arvoiseksi.

Tulossa on niin realityä, animea, lastenohjelmia, dramaa, ruokaohjelmia kuin kansainvälisiä hittejäkin.

Alotetaanpa muksuille soveltuvasta tuotannosta. Opettavainen CoComelon saa jo kuudennen kauden, tiedetyttö Adan Ada Twist, Scientist saa kolmannen kauden, toiminta tarjoava piirretty Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, avaruuskoirien Dogs in Space saa toisen kauden, värikäs eläinnimaatio Go Dog Go palaa kolmannella kaudella, Karma-tytön seikkailuja sarjassa Karma's World nähdään jo neljännellä kaudella ja tuttujen ponien My Little Pony: Make Your Mark saa toisen kauden.



Teineille ja vanhemmillekin soveltuvaa ohjelmistoa tarjoavat anime JoJo's Bizarre Adventuren Stone Ocean -kauden uudet jaksot ja fantasiasarja Fate: The Winx Saga toisella kaudellaan.





Kansainvälinen tuotanto jatkuu seuraavien myötä: Intialainen bollywood-vaimoista kertova reality Fabulous Lives of Bollywood Wives saa toisen kauden, enspanjalainen teinisarja Merlí. Sapere Aude saa niin ikään toisen kauden, hindinkielinen rikostrilleri Jamtara - Sabka Number Ayega palaa toisella kaudella, brasilialainen deittisarja Too Hot to Handle: Brazil ja kirjaan perustuva ruotsalaisrikosdraama Snabba Cash saavat nekin toisen kauden.

Reality-sarjoista uudet kaudet saavat kilpailu Floor Is Lava kolmannella kaudella ja deittishow Love Is Blind saa kolmannen kauden. Lisäksi ruokakilpailu The Great British Baking Show palaa uudella kaudella. Dokkarimuotoisista sarjoista palaavat vankiloista kertova Inside the World's Toughest Prisons jo kuudennella kaudella sekä ruokasarja Chef's Table uudella Pizza-kaudella.

Viimeisenä, mutta ei taatusti vähäisimpänä 80-luvun Karate Kid -elokuvien spin-off Cobra Kai saa viidennen kauden.

Tässä vielä kaikki palaajat julkaisujärjestyksessä:

Syyskuun 1.

JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean: Episodit 13-24

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles: Kausi 2



Syyskuun 2.

Fabulous Lives of Bollywood Wives: Kausi 2

Syyskuun 5.

Cocomelon: Kausi 6

Syyskuun 7.

Chef's Table: Pizza

Syyskuun 9.

Cobra Kai: Kausi 5

Merlí. Sapere Aude: Kausi 2

Syyskuun 12.

Ada Twist, Scientist: Kausi 3

Syyskuun 15.

Dogs in Space: Kausi 2

Syyskuun 16.

Fate: The Winx Saga: Kausi 2

Love Is Blind: After the Altar: Kausi 2

Syyskuun 19.

Go Dog Go: Kausi 3

Syyskuun 22.

Karma's World: Kausi 4

Snabba Cash: Kausi 2

Syyskuun 23.

Jamtara - Sabka Number Ayega: Kausi 2

Syyskuun 26.

My Little Pony: Make Your Mark: Osa 2

Syyskuun 28.

Inside the World's Toughest Prisons: Kausi 6

Too Hot to Handle: Brazil: Kausi 2

Syyskuun 30.

Floor is Lava: Kausi 3



Tulossa:

The Great British Baking Show: Kausi 6