Tässä syyskuun kaikki uudet Netflix-sarjat

Syyskuu tuo mukanaan valtavan määrän uutta tuotantoa. Lähes 40 uuden alkuperäiselokuvan lisäksi Netflix saa yli 30 uutta televisiosarjaa. Näistä löytynee katsottavaa jos jokaiseen makuun.

Kansainvälisen sisällön määrä kasvaa tässäkin kuussa mukavalla tahdilla. Uutuussarjoihin kuuluvat ranskalainen hip-hop-komedia Off the Hook, espanjalainen teinidraama You're Nothing Special, korealainen mysteerisarja kolmesta sisaruksesta Little Women, eläinlääkärin ja poliisin rakkaustarinasta kertova korealaissarja Once Upon a Small Town, journalistin murhaajasta kertova hindinkielinen dokumenttisarja Indian Predator: The Diary of a Serial Killer, islantilainen poliisidraama Entrapped, korealainen rikostrilleri Narco-Saints, meksikolaisdraama musiikki-ikonista El Rey, Vicente Fernández, espanjalainen rikostrilleri Santo, tositapahtumiin perustuva norjalainen rikosdraama The Lørenskog Disappearance, eteläafrikkalainen fantasiasarja The Brave Ones, espanjalainen dramedia The Girls at the Back, kirjaan perustuva poliittinen saksalaisdraama The Empress, turkkilainen jalkapallodokkarisarja Terim, espanjalainen deittireality Who Likes My Follower? ja meksikolainen ruokakilpailu Iron Chef: Mexico.



Teineille ja aikuisille suunnattua animaatioita puolestaan tulee animesarja Bee and PuppyCatin ja peliin perustuvan Cyberpunk: Edgerunnersin myötä. Koko perheelle soveltuu austraalialaisdraama Gymnastics Academy: A Second Chance.

Englanninkielistä draamaa tarjoavat Emily Deschanelin tähdittämä ja kirjaan perustuva trilleri Devil in Ohio, teinikaveruksista ja pikkurikollisista kertova Fakes, samannimiseen 90-luvun austraalialaissarjaan perustuva teinidraama Heartbreak High, teinidraama luolasukeltajista ja jalkapallojoukkueen pelastamisesta Thai Cave Rescue ja haamukoirista kertova kanadalaissarja Phantom Pups.





Iso osa Netflixin suosiota ovat dokkarisarjat, joita saapuu tässäkin kuussa lisää. Näitä ovat tv-huijareista kertova Fortune Seller: A TV Scam, Los Angelesin teiniryöstäjistä kertova The Real Bling Ring: Hollywood Heist, Idris Elban kertoma tarina urheilusta ja leikista Human Playground, sijoitusmarkkinoiden erikoisesta episodista kertova Eat the Rich: The GameStop Saga ja rikosdokkarisarja murhaajaäidistä Sins of Our Mother.

Viimevuosina Netflix on profiloitunut myös realityn ja kilpailuohjelmien saralla. Julkaisussa ovat vuorossa lifestyle-sarja Miamin sisustajista Designing Miami, deittireality Dated and Related, eräänlainen talomyyjille suunnattu Leijonan luola Buy My House.





Tässä vielä kaikki syyskuun uudet Netflix-alkuperäissarjat julkaisujärjestyksessä:



Syyskuun 1.

Off the Hook

Syyskuun 2.

Buy My House

Dated and Related

Devil in Ohio

Fakes

You're Nothing Special

Syyskuun 3.

Little Women

Syyskuun 5.

Once Upon a Small Town

Syyskuun 6.

Bee and PuppyCat

Syyskuun 7.

Indian Predator: The Diary of a Serial Killer

Syyskuun 8.

Entrapped

Who Likes My Follower?

Syyskuun 9.

Narco-Saints

Syyskuun 13.

Cyberpunk: Edgerunners

Syyskuun 14.

El Rey, Vicente Fernández

Heartbreak High

The Lørenskog Disappearance

Sins of Our Mother

Syyskuun 15.

Terim

Syyskuun 16.

The Brave Ones

Gymnastics Academy: A Second Chance

Santo



Syyskuun 21.

Designing Miami

Fortune Seller: A TV Scam

Iron Chef Mexico

The Real Bling Ring: Hollywood Heist

Syyskuun 22.

Thai Cave Rescue

Syyskuun 23.

The Girls at the Back

Syyskuun 28.

Eat the Rich: The GameStop Saga

Syyskuun 29.

The Empress

Syyskuun 30.

Human Playground

Phantom Pups