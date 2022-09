Tässä kaikki syyskuun uudet Netflix-elokuvat ja stand-upit

Netflix saa syyskuussa melkoisen kasan uusia elokuvia ja stand-up-spesiaaleja. Tulossa on liki 40 uutta nimikettä, joista luulisi löytyvän katsottavaa jokaiselle. Kyseessä lienee yksi Netflixin historian suurimmista kuukausittaisista alkuperäisleffamääristä, ellei se kaikkein suurin.

Lähdetäänpä liikkeelle kansainvälisestä tuotannosta. Tulossa on romanttinen Bollywood-komedia Plan A Plan B, absurdi brasilialaiskomedia Fenced In, turkkilainen kirjaan perustuva draama The Festival of Troubadours, ruotsalainen parisuhdedraama Diorama, ranskalainen kuuma rakkaustarina No Limit, vuorikiipeilijästä kertova puolalaiselokuva Broad Peak, italialainen sosiaalidraama The Catholic School, hindinkielinen draama Jogi, espanjalainen sosiaalidramedia Mirror, Mirror, saksalainen trilleri The Perfumier, ranskalainen toimintaseikkailu Athena, animeen perustuva japanilaiselokuva Fullmetal Alchemist The Final Alchemy, Nollywood-draama Aníkúlápó ja kirjaanperustuva espanjalainen musiikkidraama Rainbow.









Perheen pienimmille elokuvatarjonta kasvaa puolestaan kolmella saman sarjan elokuvalla, joita ovatja. Näiden lisäksi huippusuosittu Pokémon-sarja saa Netflixissä uuden tulokkaan:



Hieman vanhemmille tulossa on japanilaisanime Drifting Home ja Camilla Mendesin (Riverdale) tähdittämä teinielokuva Do Revenge.

Aikuisille suunnattua englannikielistä sisältöä tulee sitäkin melkoisesti. Näitä ovat: Briteistä ponnistava musiikkikomedia I Used to Be Famous, toimintaseikkailu Lou, Marilyn Monroe -kirjaan perustuva draama Blonde, hip-hop-animaatio Entergalactic, romanttinen komedia Love in the Villa, musiikkidraama A Jazzman's Blues ja Queen Latifahin tähdittämä trilleri perhettään puolustavasta leskestä End of the Road.

Totutusti uuden sisällön myötä saapuu Netflixiin myös useampia dokumenttielokuvia. Seilausdokkari Untold: The Race of the Century kertoo austraalialaisjahdin uroteosta, Get Smart With Money on finanssialan ammattilaisten opas säästämiseen, The Dreamlife of Georgie Stone on tarina transaktivistista, A Trip to Infinity kertoo loputtomasta ja Skandal! Bringing Down Wirecard on elokuva maksukorttihuijauksesta.

Stand-up-spesiaaleja tulee niitäkin melkoinen määrä: brassikoomikko Rodrigo Marquesin King of Uncouth, Sheng Wangin Sweet and Juicy, kolumbialaiskomedienne Liss Pereiran Adulting, Jo Koyn uusi Live from the Los Angeles Forum, Patton Oswaltin We All Scream ja Big Mouthista tutun Nick Krollin Little Big Boy.

Tässä vielä kaikki saapuvat Netflixin alkuperäiselokuvat ja stand-up-spesiaalit julkaisujärjestyksessä:

Syyskuun 1.

Fenced In

Liss Pereira: Adulting

Love in the Villa



Syyskuun 2.

The Festival of Troubadours

Ivy + Bean

Ivy + Bean: The Ghost That Had to Go

Ivy + Bean: Doomed to Dance

Syyskuun 6.

Get Smart With Money

Rodrigo Marques: King of Uncouth

Sheng Wang: Sweet and Juicy

Untold: The Race of the Century

Syyskuun 8.

Diorama

Syyskuun 9.

End of the Road

No Limit

Syyskuun 13.

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum

Syyskuun 14.

Broad Peak

The Catholic School

Syyskuun 16.

Do Revenge

Drifting Home

I Used to Be Famous

Jogi

Mirror, Mirror

Skandal! Bringing Down Wirecard



Syyskuun 20.

Patton Oswalt: We All Scream

Syyskuun 21.

The Perfumier

Syyskuun 22.

The Dreamlife of Georgie Stone

Syyskuun 23.

A Jazzman's Blues

Athena

Lou

Pokémon: The Arceus Chronicles

Syyskuun 24.

Fullmetal Alchemist The Final Alchemy

Syyskuun 26.

A Trip to Infinity

Syyskuun 27.

Nick Kroll: Little Big Boy

Syyskuun 28.

Blonde

Syyskuun 30.

Aníkúlápó

Entergalactic

Rainbow

Tulossa:

Plan A Plan B