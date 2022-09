Kattavasti sisältöä tarjoava SkyShowtime -suoratoistopalvelu lanseerataan Suomessa 20. syyskuuta - hinta 6,99 euroa kuukaudessa

Comcastin - NBCUniversalin ja Skyn emoyhtiön – ja Paramount Globalin yhteisyritys SkyShowtime lanseerataan Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa 20. syyskuuta. Uuden suoratoistopalvelun saapumisesta ilmoitettiin jo vuosi sitten.

SkyShowtime niputtaa yhteen varsin kattavan kokonaisuuden sisältöä.





Uutuuselokuvat saapuvat SkyShowtimeen tuoreina elokuvateattereiden valkokankailta. Katsottavaksi on tulossa on mm. Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Kätyrit: Grun tarina, The Northman, Sing 2, Sonic the Movie 2, The Lost City, Downton Abbey: Uusi aikakausi, Nope, Belfast, Ambulance ja Hurja jengi.





SkyShowtimen sisältöä.

Katsottavaa löytyy seuraavien studioiden kokoelmista: Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios ja Peacock.

Osana kumppanuuttaan Paramountin kanssa SkyShowtime korvaa Pohjoismaissa Paramount+ -suoratoistopalvelun.

"SkyShowtime on Euroopan uusin suuri suoratoistopalvelu. Vain kuukausia täyden viranomaishyväksynnän jälkeen SkyShowtime julkaistaan virallisesti 20. syyskuuta 2022. Odotamme innolla, että asiakkaamme pääsevät nauttimaan maailmankuulujen studioidemme uusimmista sarjoista ja elokuvien ensiesityksistä. Maltamme tuskin odottaa, että pääsemme kertomaan lisää lanseerauspäivämääristä muilla markkinoillamme ja tuomaan SkyShowtimen yhä useamman ihmisen käyttöön eri puolilla Eurooppaa", SkyShowtimen toimitusjohtaja Monty Sarhan sanoo.

SkyShowtimen kohdalla mielenkiintoinen tekijä on hinta.

Palvelun kuukausihinta on 6,99 euroa eli sama kuin aiemman Paramount+ -suoratoistopalvelun hinta, vaikka sisältö kasvaa merkittävästi.

Esimerkiksi HBO Maxin ja Disney+:n hinta on tällä hetkellä 8,99 euroa kuukaudessa ja Netflixin hinta alkaa 7,99 eurosta.





Suomessa SkyShowtime on saatavilla osoitteessa skyshowtime.com, mutta myös Ruudun, Telian ja Allenten kautta. Ruudun kautta lisäpalveluna saatava SkyShowtime maksaa edelleen 6 euroa kuukaudessa ja Telialla hinta on 5,95 euroa kuukaudessa.

Palvelua voi myös katsella SkyShowtime-sovelluksen kautta Apple iOS-, tvOS- ja Android-laitteissa.

Katselu onnistuu Full HD -laadulla ja kuuntelu Dolby Digital 5.1 -äänellä. Palveluun voi luoda 5 profiilia, mukaan lukien lasten profiilit.