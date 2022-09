Jabran Elite 5 -nappikuulokkeet lupaavat 7 tunnin akunkeston aktiivisen melunvaimennuksen kanssa

Ääni-, video- ja yhteistyöratkaisujen valmistaja Jabra julkaisi Elite 5 -nappikuulokkeet. Elite 5 sopii niille, jotka haluavat soittaa puheluita mistä tahansa ja kuunnella musiikkia vapaa-ajalla.

"Kiireisen arjen keskellä on entistä vaikeampaa sulkea ulkopuoliset häiriötekijät, kun yrittää keskittyä vaikkapa tärkeään työtehtävään. Me Jabralla ymmärrämme tämän haasteen, minkä johdosta tuomme markkinoille nyt Jabra 5 Elite -kuulokkeet, joiden avulla voit aidosti keskittyä olennaiseen, ja olla yhteydessä muihin luottaen tekniikan ja yhteyksien toimivuuteen. Näissä kuulokkeissa yhdistyy kaikki hyvät puolet, ja voit huoletta uppoutua vaikkapa musiikkiin, olla yhteydessä kavereihin ja osallistua työpalaverehin", kertoo Jabran SVP Calum MacDougall.

Kuulokkeet on varustettu kuudella mikrofonilla puheluita ja melunvaimennusta varten. Osa mikrofoneista sijaitsee korvan sisäpuolella ja osa ulkopuolella. Näiden mikrofonien myötä vastamelun suorituskyky on vähemmän riippuvainen siitä, miten kuulokkeet on laitettu korviin, ja mahdollistaa luotettavamman melunsuodatuksen laajemmalla äänitaajuudella.

Äänestä vastaa 6 millimetrin elementit ja Qualcomm aptX Audio, AAC- ja SBC-koodekit. Spotify-käyttäjät voivat hyödyntää Spotify Tap-toistoa, jolla musiikin toistamisen saa aloitettua nopeasti.





Jabra lupaa kuulokkeille jopa seitsemän tunnin akunkeston vastamelun ollessa päällä. Ilman vastamelua kuunteluaikaa riittää pariksi tunniksi enemmän. Latauskotelon kanssa virtaa riittää 28 tunniksi, ja koteloa voi ladata langattomasti.

Viiden gramman painoisille kuulokkeille on annettu IP55-luokitus. Yhteydestä vastaa Bluetooth 5.2 ja kuulokkeet Bluetooth Multipoint-, Google Fast Pair- ja Microsoft Swift pair-ominaisuuksia laitteiden yhdistämiseen.

Jabra Elite 5:n suositushinta 149,99 euroa ja ne ovat saatavilla valikoiduilta jälleenmyyjiltä. Jabran nettisivuilla kuulokkeita myydään muutaman päivän ajan 129,99 euron hintaan ilmaisella toimituksella.