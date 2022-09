Päivän diili: LG:n tämän vuoden OLED A2 -sarjan televisioiden hinnat laskivat selvästi

LG:n vuoden 2022 4K OLED-televisiot koostuvat neljästä sarjasta, joita ovat G2, C2, B2 ja A2. Näistä A2-sarjaa myydään nyt selvästi alennetuilla hinnoilla.

A2-sarjaan kuuluu kolme mallia, jotka ovat 48-tuumainen OLED48A2, 55-tuumainen OLED55A2 ja 65-tuumainen OLED65A2.

OLED48A2 maksaa nyt 699 euroa, OLED55A2 849 euroa ja OLED65A2 puolestaan 999 euroa.

Mallit tulivat myyntiin selvästi korkeammilla hinnoilla. Esimerkiksi 65-tuumainen malli tuli myyntiin 2399 eurolla eli hinta on laskenut 1400 euron verran.

A2 kuuluu LG:n OLED-televisioiden alimpaan luokkaan eli näissä malleissa on karsittu ominaisuuksista.

A2-sarjan televisiot käyttävät 4K-tarkkuutta, mutta niiden virkistystaajuus jää perinteiseen 60 hertsiin. Lisäksi näissä malleissa on käytössä HDMI 2.0 -liitäntä, kun muissa on HDMI 2.1. OLED-tekniikan myötä kuvanlaatu on kuitenkin hyvällä tasolla.



