Sony julkaisi 3.1-kanavaisen HT-A3000 Soundbar -äänijärjestelmän

Sony esitteli uuden HT-A3000 -soundbarin, joka sijoittuu aiemmin julkaistujen HT-A5000- ja HT-A7000 -järjestelmien alapuolelle.

3.1-kanavainen HT-A3000 soundbar tukee monia samoja ominaisuuksia kuin kaksi muuta järjestelmää.

HT-A3000 tukee Dolby Atmos- ja DTS:X-ääntä. Tuettuna ovat Spotify Connect -toiminto sekä Bluetooth-, Chromecast- ja Apple AirPlay 2 -tekniikat langattomaan yhdistämiseen.

HT-A3000 sisältää kolme etukaiutinta ja sisäisen bassokaiuttimen. HT-A5000 -malliin verratessa merkittävin ero on ylöspäin suunnattujen kaiuttimien puute, joiden avulla ääni heijastuu katosta ja kuuluu siten ylhäältäpäin.

360 Spatial Sound -äänen saa aikaiseksi, kun HT-A3000:n kaveriksi hankkii myös langattomat SA-RS5- ja SA-RS3S -takakaiuttimet.

Lisäksi HT-A3000 sisältää vain HDMI-lähdön, kun HT-A5000-mallissa on HDMI-tulo ja HDMI-lähtö.





HT-A3000 toimii vähemmän yllättäen parhaiten Sonyn BRAVIA XR -televisioiden kanssa. Acoustic Center Sync -ominaisuuden avulla sekä soundbarista että BRAVIA XR -televisiosta tulee kotiteatterijärjestelmän keskikaiutin.

Acoustic Center Sync -tila toimii seuraavien tv-mallien kanssa: Z9K-sarja, A95K-sarja, A90K-sarja, A80K-sarja, A75K-sarja, X95K-sarja, X90K-sarja, Z9J-sarja, A90J-sarja, A80J-sarja ja X95J-sarja.

HT-A3000 on saatavilla Suomessa lokakuusta 2022 alkaen. Suositushinta on 800 euroa. Lisäkaiuttimien kanssa hinta nousee reippaasti, sillä esimerkiksi SA-RS3S -kaiuttimien hinta on 500 euroa.