Netflix lisensoi ison määrän animea, ensimmäiset julkaistaan tällä viikolla

Netflix on tehnyt kattavan diilin japanilaisen anime-tuottajan kanssa. Maailman suurin suoratoistopalvelu tekee yhteistyötä nyt Nippon TV:n kanssa, ja tulee tarjoamaan näiden suosituimpia anime-sisältöjä palvelussaan.

Kaikkiaan Netflix lisensoi kolmetoista Nippon TV:n suosituinta anime-sarjaa maailmanlaajuiseen levitykseen, kertoo Variety. Kyseessä ei kuitenkaan ole eksklusiivinen diili eli sarjoja voidaan näyttää myös muiden palveluiden tai kanavien toimesta.

Ensimmäisenä Netflix-ensi-iltansa saa syyskuun 2. päivä, eli tänä perjaintaina, palveluun saapuva Hunter x Hunter. Ensimmäiset 38 episodia saapuvat myös Suomessa Netflixin tarjontaan syyskuun alussa. Tämän lisäksi samaan aikaan tulee saataville Ouran High School Host Club ja Claymore.

Myöhemmin saapuviin, muihin lisensoituihin sarjoihin kuuluvat Death Note -sarjan 37 episodia, kaksi Death Note -elokuvaa (Death Note: Relight 1 ja Death Note: Relight 2), From Me to You -sarjan 38 episodia kahdelta kaudelta, Berserk-sarjan 25 episodia, Parasyte: The Maxim -sarjan 24 episodia, Nana-sarjan 47 episodia, Hajime no Ippo: The Fighting! -sarjan 76 episodia, Monster-sarjan 74 episodia.



Nykyisellään Netflixissä on Nippon TV:n tuottama reality-sarja Old Enough sekä muita tuotoksia Aasiassa.