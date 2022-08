Nalle Puh -slasher-elokuva sai ensimmäisen trailerinsa

Ikonisen Nalle Puhin tekijänoikeudet raukesivat vuoden 2022 tammikuussa ja sen jälkeen rakastettu hahmo on ollut periaatteessa vapaata riistaa kenen tahansa näkemyksille. Ja nyt yksi varsin erilainen näkemys on jo trailerin muodossa nähtävissä.

Winnie the Pooh: Blood and Honey on pienen budjetin verinen kauhuleffa, vanhaa kunnon slasher-kulttuuria arvostava tekele. Tulevassa elokuvassa kuvataan maailmaa, jossa Risto Reipas on poistunut Puolen hehtaarin metsästä, aikuistunut ja hankkinut itselleen työn ja tyttöystävän.

Risto Reippaan ollessa pois kaikki ne vuodet, Puolen hehtaarin metsän asukkaat ovat muuttuneet aavistuksen verran erilaisiksi kuin saduista ja Disneyn tuotannosta heidät tunnemme.

Elokuvan ensimmäinen, kauhua, myötähäpeää ja .. takaraivossa kutittelevaa kiinnostusta herättelevä trailer on julkaistu tänään ja tältä se näyttää:







Disney ei asialle tietystikään voi yhtään mitään. Itse asiassa Nalle Puh ei ole lainkaan Disneyn tuotos, vaan hahmon kehitti lastenkirjailija A.A. Milne. Disney oli lisensoinut hahmot omaan käyttöönsä yksinoikeudella, mutta kun Milnen alkuperäisteoksen Yhdysvaltain julkaisusta tuli kuluneeksi 95 vuotta. Tuon jälkeen hahmo on ollut public domainia eli vapaasti käytettävissä uusiin tarinoihin. Tässä tapauksessa siis halpatuotannolla luotuun slasher-leffaan.