Tässä Disney+ -palveluun syyskuussa saapuvat elokuvat ja sarjat

Disney+ -suoratoistopalvelun syyskuun katsaus on julkaistu.

Palveluun on tulossa esimerkiksi Super/Natural, The Kardashiansin toinen kausi ja The Old Man.

James Cameronin tuottama ja BAFTA-palkitun näyttelijä Benedict Cumberbatchin juontama Super/Natural-uutuussarja hyödyntää viimeisimpiä tieteellisiä innovaatioita ja huippuluokan elokuvaustekniikkaa, joilla paljastetaan maailman erikoisimpien eläinten salaiset kyvyt ja superaistit.

The Kardashians -sarjassa kamerat palaavat seuraamaan Krisin, Kourtneyn, Kimin, Khloén, Kendallin ja Kylien elämien koukeroita. Perhe toivottaa katsojat tervetulleeksi takaisin kokemaan perheen suurimmat menestykset ja haasteet. Ensimmäinen kausi tuli katsottavaksi huhtikuussa.

Thomas Perryn samannimiseen bestseller-romaaniin perustuva The Old Man kertoo Dan Chasesta (Jeff Bridges), entisestä CIA-agentista, joka pakeni tehtävästään vuosikymmeniä sitten ja on siitä lähtien elänyt piilossa ja täysin irti verkosta. Kun salamurhaaja saapuu kaupunkiin tappaakseen Chasen, vanhalle vakoojakonkarille selviää, että tulevaisuutensa turvaamiseksi hänen on kohdattava menneisyytensä. FBI:n vastatiedusteluosaston apulaisjohtaja kutsutaan metsästämään Chasea, koska hänellä on monimutkainen yhteinen menneisyys tämän kanssa.

Lisäksi syyskuun aikana järjestetään Disney+ Day, joka tuo mukanaan ensi-iltoja ja ensiesityksiä Disney+ -palvelun eri brändeiltä. Lisäksi odotuksissa on viime vuoden Disney+ Dayn tapaan jonkinlaista tarjousta.

Disney+ -suoratoistopalvelun hinta on 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,99 euroa vuodessa. Joulukuussa palvelun hinta muuttuu ja saataville tulee myös mainoksilla varustettu versio. Muutos koskee alkuun Yhdysvaltoja.



Disney+ elokuvat ja sarjat syyskuussa

2. syyskuuta

Entrapment



7. syyskuuta

Lentoturmatutkinta, kausi 21

Mikki Hiiri Hupitalo, kausi 1

Sulphur Springsin salaisuudet, kausi 2

The A Word, kaudet 1-3



8. syyskuuta (Disney+ Day)

Pistol

Mike

Pinocchio

Cars on the Road

Wedding Season

Thor: Love and thunder

Epic Adventures with Bertie Gregory

Tierra Incognita

Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return



14. syyskuuta

Finding Alice, kausi 1

Maggie, kausi 1

Malcolm in the Middle, kaudet 1-3

Vampirina, kausi 2



21. syyskuuta

Welcome to Wrexham

Andor

Super/Natural

Vampirina, kausi 3



22. syyskuuta

The Kardashians, kausi 2



28. syyskuuta

The Old Man



30. syyskuuta

Z-O-M-B-I-E-S 3

Hokkus Pokkus 2



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.