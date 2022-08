HBO vahvisti hittisarja House of the Dragonin jatkon heti ensi-illan jälkeen

Game of Thronesin jalanjäljissä seuraava HBO:n uusin hittiohjelma House of Dragon on uusittu toiselle tuotantokaudelle. Sarja sai ensi-iltansa alle viikko sitten ja keräsi ennätysyleisön, joka johti HBO:n heti vahvistamaan, että tulossa on taatusti lisää.

HBO:n mukaan sarjan ensi-ilta 21. elokuuta oli ennätyksellinen ja keräsi yhteen HBO:n historian suurimman yleisön. Ensimmäisen jakson on yhtiön mukaan nähnyt yli 20 miljoonaa katsojaa pelkästää Yhdysvalloissa, kun mukaan lasketaan perinteinen television, On Demand -sisältö ja HBO Max -alustat. Sarjan seuraava jakso esitetään 28. päivä eli ylihuomenna ja kokonaisuudessaan ensimmäisen kauden jaksoja tulee kymmenen.

Ohjelma perustuu Game of Thronesista tutun A Song of Ice and Fire -kirjasarjan maailmaan. House of the Dragonin perustana on Fire & Blood -kirja, jossa tapahtumat ovat noin 200 vuotta ennen Game of Thrones -sarjassa nähtyä aikaa. Kuten nimestä voi päätellä, ovat lohikäärmeet ja House Targaryen pääosassa. Sarjan tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluu Matt Smith, joka on tuttu Doctor Who:sta.



HBO ei kertonut milloin toista kautta voidaan odottaa, mutta mikäli Game of Thrones -sarjasta voi ottaa osviittaa, niin House of the Dragonin toinen kausi julkaistaa noin vuoden päästä.