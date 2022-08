PlayStation VR2 tulossa saataville vuoden 2023 alussa

Sony on vahvistanut sosiaalisessa mediassa, että PlayStation 5 -konsolille tarkoitettu PlayStation VR2 -virtuaalitodellisuuslaite saapuu markkinoille alkuvuodesta 2023.

Tarkkaa julkaisuajankohtaa ei siis vielä paljastettu, mutta alkuvuosi tarkoittaa, että laite tulee saataville tammi-maaliskuun aikana.

VR2-lasien tekniikkaa ja toimintoja on paljastettu hiljalleen.

Jo vuosi sitten paljastettiin ohjaimet. Alkuvuodesta Sony kertoi laitteiston tekniikasta sekä julkaisi kuvia.



Hiljattain Sony myös kertoi VR2:n sisältävän elokuvatilan ja että laitteiston kameroita hyödynnetään liikkeentunnistukseen.

PS VR2:n virallisilla sivuilla ilmoitetaan, että laseille on kehitteillä yli 20 peliä, mukaan lukien Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, No Man's Sky ja vain PS VR2:lle ilmestyvä Horizon Call of the Mountain.

VR2:n hintaa ei vielä ole paljastettu.