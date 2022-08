Google TV:n uusin päivitys parantaa suorituskykyä ja automaattisesti vapauttaa tallennustilaa

Google on tuonut Google TV -järjestelmälle uuden päivityksen, joka nopeuttaa järjestelmää ja tuo helpotusta esimerkiksi Chromecast with Google TV -laitteen tallennustilaan liittyviin ongelmiin. Uudistukset saapuvat nyt laitteisiin ja ovat käytettävissä kaikilla laitteilla ajan myötä.

Google kertoo, että Google TV:n aloitussivua on nopeutettu.

Suorittimen optimoinnin ja välimuistin hallintaan tehtyjen parannusten ansiosta Google TV:n aloitusnäytön latautumiseen kuluvaa aikaa käynnistyksen yhteydessä on saatu vähennettyä, joten ohjelmien ja elokuvien selaaminen onnistuu nyt nopeammin.

Google TV:n välilehdet, kuten Suositukset sinulle, on saanut optimointeja, joten selaaminen on hieman sulavampaa. Lisäksi järjestelmä käyttää nyt vähemmän RAM-muistia, joten kaikki toiminnot ovat nyt jonkin verran vakaampia ja liikkuminen on hieman nopeampaa.



Toinen uudistus liittyy tallennustilaan.

Chromecast with Google TV -laitteessa on jo käytössä Vapauta tallennustilaa -painike, jolla saa nimensä mukaisesti vapautettua tallennustilaa, jota on vain 4 gigatavua käyttäjän käytettävissä.

Nyt tuo vaihtoehto tulee myös älytelevisioihin, jotka käyttävät Google TV -järjestelmää. Google TV on käytössä esimerkiksi Sonyn ja TCL:n televisioissa.

Lisäksi Google on tehnyt joitakin muutoksia siihen, miten Google TV käsittelee sovellusten asennuksia, jotta tallennustilaan liittyviä virheitä näkyy harvemmin, kun käyttäjä yrittää asentaa uutta sovellusta.

Käyttöön on otettu automaattinen prosessi, joka toimii taustalla ja vapauttaa tilaa, jotta uusia asennuksia voi tehdä.

Hiljattain saatiin tietoa, että Google suosittelee uusien Android TV- ja Google TV-laitteiden kohdalla valmistajia lisäämään laitteeseen vähintään 16 gigatavua tallennustilaa, jotta sovelluksille ja päivityksille on enemmän tilaa. Tulevaisuuden laitteissa tallennustilaan liittyviä ongelmia pitäisi siis olla vähemmän.

Lopuksi Google ilmoittaa, että vielä tämän vuoden aikana Google TV saa muitakin uudistuksia.

