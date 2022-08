American Airlines tilasi 20 ääntä nopeammin lentävää Boom Overture -matkustajakonetta

Lentomatkustamisessa yliäänikoneet olivat pieni päiväperhonen, joka ei koskaan oikein saavuttanut suuria lupauksiaan. Kukaan tavallinen sukankuluttaja ei ole voinut lentää ääntä nopeamman lentokoneen kyydissä lokakuun 2003 jälkeen, kun ikoninen Concorde lensi jäähyväislentonsa. Nyt yliäänikoneet saattavat olla tekemässä paluuta.

Matkuastajamäärillä mitattuna maailman suurin lentoyhtiö, American Airlines on tilannut itselleen 20 osittain vielä suunnittelupöydällä olevaa Overture -yliäänikonetta. Koneiden taustalla on amerikkalainen startup, hieman humoristisesti ja osuvasti nimetty Boom Technology.

Yhtiön deltasiipiä käyttävät Overture -lentokoneet on suunniteltu lentämään hurjalla 1,7 machin nopeudella, eli 1,7-kertaisella äänennopeudella. Lento Saksasta Yhdysvaltain itärannikolle lyhenisi Overturen lentonopeudella noin neljään tuntiin.



Boom pyrkii puristamaan yhden Overture-lentokoneen myyntihinnan alle 200 miljoonaan dollariin. Overture on suunniteltu käyttämään uusiutuvia lentopolttoaineita, jonka vuoksi yhtiö käyttääkin markkinoinnissaan rohkeahkoa "hiilineutraalia" väitettä Overturen osalta.

Overturen ensimmäiset koelennot on tarkoitus aloittaa vuoden 2026 loppuun mennessä ja ensimmäisiä lentoyhtiöille toimitettavia koneita on syytä odottaa vuodelle 2029.

Aivan koko kansan hupia yliäänilennot eivät tule olemaan, sillä Boom Technology on laskeskellut Atlantin ylittävien lentojen maksavan noin 5000 euroa henkeä kohden. Osasyy tähän on se, että Overturen matkustamo on pieni: perusmalli on suunniteltu vain 50 matkustajalle.