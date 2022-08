Volkswagen lopettaa kokonaan polttomoottori- ja hybridiautojen myynnin Norjassa

Maailman suurin autovalmistaja Volkswagen on päättänyt lopettaa kaikessa muodossa polttomoottoriautojen myynnin Norjassa jo vuoden 2023 lopussa.

Päätös koskee kaikkia Volkswagenin polttomoottoriratkaisuja: jatkossa Norjassa ei myydä enää diesel-, bensiini- eikä hybridiautoja VW:n logolla varustettuna.

Päätös on ensimmäinen ison autovalmistajan liikku, jossa yhtiö päättää lakkauttaa polttomoottoriautojen myynnin jo ennen lainsäädännön muuttumista. Norjassa uusien polttomoottoriautojen myynti kielletään kokonaan vuoden 2025 lopulla, joten VW ottaa asiassa kahden vuoden etumatkan.

Sinänsä päätös on täysin looginen, sillä Norjassa täyssähköautot kaappasivat jo yli 80 prosentin markkinaosuuden alkuvuodesta 2022 - ja tahti on jatkuvasti vain kiihtynyt. Joten myynti on helppo lopettaa, kun ostajiakaan ei enää ole.

Volkswagenilla sähköistymisen osalta asiat ovatkin vuonojen maassa jo varsin hyvällä tolalla, sillä Volkswagen ID.4 oli alkuvuodesta Norjan 3. myydyin auto - kahden Teslan mallin napatessa kärkipaikat.



Norjassa lakkautetaan iso osa sähköautojen hankintatuista vuoden 2023 alussa. Aiemmin uusien sähköautojen hankinnasta ei peritty lainkaan arvonlisäveroa, mutta vuoden 2023 alusta arvonlisäveroa aletaan jälleen perimään samalla tavalla kuin polttomoottoriautoistakin.

Aiheesta uutisoi norjalainen Postsen, joka haastatteli Volkwagenin Norjan toimintojen johtajaa.

Käytännössä kaikki isoimmat autovalmistajat ovat jo päättäneet lopettaa polttomoottoriautojen valmistuksen. Olemme keränneet listaa siitä, milloin eri automerkit lopettavat muiden kuin sähköautojen valmistamisen.