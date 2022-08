Ultimate Earsin uusi 109 euron kannettava kaiutin käyttää edelleen Micro-USB -liitäntää

Oheislaitteiden valmistaja Logitechin omistama Ultimate Ears julkaisi kannettavan WONDERBOOM 3 -kaiuttimen.

Kaiutin iskee ääntä joka suuntaan kahden 40 millimetrin elementin avulla. Kaiuttimen kerrotaan toistavan ääntä kirkkaasti jykevän bassontoiston kera.

Kaksi WONDERBOOM 3 -kaiutinta voi myös yhdistää toisiinsa, jolloin ne toimivat stereokaiuttimina ja toistavat ääntä vieläkin jyhkeämmin.

Edeltämallin tapaan WONDERBOOM 3 on varustettu IP67-luokituksella eli kaiutin on suojattu kosteudelta ja pölyltä. Lisäksi kaiutin myös kelluu vedessä. Näin siitä saa hauskan äänentoistolaitteen vaikkapa paljuun, uima-altaalle tai rantabileisiin.



Kaiuttimessa on langaton Bluetooth-yhteys peräti 40 metrin kantamalla, joka mahdollistaa vapaan liikkumisen. Edeltäjän eli WONDERBOOM 2 -kaiuttimen kantavuus on 32 metriä.

Parannusta on tullut tunnin verran akunkestoon, sillä uutuus tarjoaa kuunteluaikaa 14 tunnin edestä.

Lataukseen ei kuitenkaan ole tullut muutosta, sillä vuonna 2022 kaiuttimessa käytetään edelleen vanhaa Micro-USB -liitäntää. Nykyaikainen USB-C tulee pakolliseksi vuonna 2024.

Uuden mallin valmistuksessa käytetty polyesterikuitu on sataprosenttisesti kierrätysmateriaalia. Tämän lisäksi vähintään 31 prosenttia kaiuttimen muoviosista on kierrätysmuovia. Kaiutin myös kestää pudotuksia ja kolahduksia. Kaiuttimessa on kätevä kiinnityslenkki, jolla sen saa helposti kiinnitettyä mukaan vaikkapa reppuun tai polkupyörään.

Ultimate Ears WONDERBOOM 3 tulee myyntiin neljänä eri värinä, joita ovat vaaleanharmaa, kirkkaan pinkki, sykähdyttävän sininen ja klassisen musta.

Hintaa kaiuttimella on 109 euroa ja saataville se tulee syyskuun alussa.

Samalla tulee myyntiin jykevän ja järeäsoundisen HYPERBOOM-bilekaiuttimen uusi valkoinen versio.

Tämä iso kaiutin kykenee toistamaan musiikkia jopa 24 tunnin verran yhdellä latauksella. Kaiutinta voi käyttää myös vaikkapa puhelimen lataamiseen.

Kaiutinta voi käyttää ulkona tai sisällä. Sillä on IPX4-kestävyysluokitus.

Erillisen kantokahvan avulla kaiutin myös liikkuu helposti tilasta toiseen eli juuri sinne missä juhlat ovat. Lisäksi kaiuttimessa on neljä äänen sisääntuloa, joita ovat kaksi langatonta Bluetooth-yhteyttä, tavallinen 3,5 millimetrin stereoliitäntä ja optinen audioliitäntä.



Valkoinen Ultimate Ears HYPERBOOM tulevat myyntiin syyskuun alussa 449 euron suositushinnalla.