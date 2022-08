Kaikki elokuun uudet Netflix-elokuvat: Jamie Foxx ja Snoop Dogg vampyyrielokuvassa, Mark Wahlberg ja Kevin Hart komediassa

Elokuun aikana Netflix julkaisee erittäin kattaavan määrän uusia Originals-elokuvia, joista löytynee katsottavaa liki jokaiselle. Noin 30 uudesta nimikkeestä löytyy niin komediaa, draamaa, toimintaa, kauhua, kuin tietysti dokumenttejakin.

Myös perheen pienimmille tulee uutta katsottavaa, joten aloitetaanpa siitä. Tässä kuussa saapuu muksuille suunnattu 13: The Musical on juutalaispojasta kertova teinidraama vanhempien eron ja muuton jälkeisistä tapahtumista uudessa kouluympäristössä sekä koko perheelle soveltuu myös legendaariseen Turtles-brändiin perustuva animaatio Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie.

Kansainvälisestä tuotannosta huolehtivat saksalaisdraama ja How to Sell Drugs Online (Fast) -sarjan edeltäjä Buba pikkukylän pikkurikollisesta, kirjaan perustuva meksikolaisromkom Don't Blame Karma! siskosten suhteista, korealainen toimintaseikkailu Carter miehestä, joka herää vailla muistoja, romanttinen ja koominen Bollywood-trilleri Darlings parisuhteen synkistymisestä ja kiinalaisdraama Reclaim äidistä, joka joutuu hoitamaan koko perheen ongelmat yksin.









Lisäksi kansainväliseen tuotantoon lisätään espanjalainen trilleri Code Name: Emperor erikoisagentin tehtävästä mustamaalata poliitikko, romanttinen turkkilaiselokuva Heartsong, norjalainen romanttinen draama Royalteen kruununprinssin teiniromanssista, puolalainen kirjaan perustuva eroottinen trilleri The Next 365 Days, animeen perustuva japanilaistrilleri Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar, italialainen Bud & Spencer -reboot 70-luvun klassikosta Watch Out, We're Mad, tanskalainen kirjaan perustuva trilleri Loving Adults parisuhteesta ja pettämisestä, korean 1988 olympialaisten edeltävään aikaan perustuva toimintakomedia Seoul Vibe sekä espanjalainen psykologinen trilleri Under Her Control.

Englanninkielisellä puolella uutuuksia ovat puolestaan romanttinen komedia Wedding Season intialaispariskunnan valerakkauden muututtua todelliseksi, draama Look Both Ways juuri työmaailmaan valmistuneen Natalien raskaustestin jälkeisistä rinnakkaismaailmoista, brittitrilleri I Came By graffitiartistin paljastamista synkistä salaisuuksista, draama That's Amor Sofiasta, joka tapaa uuden rakkauden heti työn ja parisuhteen menettämisen jälkeen, Jamie Foxxin ja Snoop Doggin tähdittämä kauhuelokuva Day Shift vampyyrinmetsästäjästä sekä Kevin Hartin ja Mark Wahlbergin tähdittämä komedia Me Time koti-isästä ja railakkaasta nuoruuden ystävästä.

Kovan tason draaman ja komedian lisäksi tulossa on tietysti myös dokumenttielokuva, onhan kyse Netflixistä. Tulossa on seuraavaa: meksikolaisdokkari Bank Robbers: The Last Great Heist kertoo Argentiinan historian pahamaineisimmasta pankkiryöstöstä, Stay on Board: The Leo Baker Story kertoo nimensä mukaisesti skeittari Leo Bakeristä ja hänen itsensä löytämisestä, NFL-pelaaja Manti Te'on erikoisesta tyttöystävädraamasta kertova Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist, Inside the Mind of a Cat pureutuu kissan elämään erityisesti söpön tappokoneen pään sisältä, lyhytdokkari Nightmare of the Wolf Bestiary käy läpi animesarja The Witcher: Nightmare of the Wolfin pahiksia ja Running with the Devil: The Wild World of John McAfee on katsaus kohutun teknologiapomo John McAfeen villiin maailmaan maanpaossa.









Tulossa on myös yksi standup-spesiaali, kolumbialaiskoomikko Ricardo Quevedon Tomorrow Will Be Worse.

Tässä kaikki mainitut uudet tulokkaat vielä julkaisujärjestyksessä ja linkkeineen:

Elokuun 2.

Ricardo Quevedo: Tomorrow Will Be Worse



Elokuun 3.

Buba

Don't Blame Karma!

Elokuun 4.

Wedding Season



Elokuun 5.

Carter

Darlings

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie

Elokuun 6.

Reclaim

Elokuun 8.

Code Name: Emperor

Elokuun 10.

Bank Robbers: The Last Great Heist

Heartsong

Elokuun 11.

Stay on Board: The Leo Baker Story



Elokuun 12.

13: The Musical

Day Shift



Elokuun 16.

Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist



Elokuun 17.

Look Both Ways

Royalteen

Elokuun 18.

Inside the Mind of a Cat



Elokuun 19.

The Next 365 Days

Elokuun 20.

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar

Elokuun 23.

Nightmare of the Wolf: Bestiary

Elokuun 24.

Running with the Devil: The Wild World of John McAfee

Watch Out, We're Mad

Elokuun 25.

That's Amor

Elokuun 26.

Loving Adults

Me Time

Seoul Vibe

Elokuun 29.

Under Her Control

Elokuun 31.

I Came By