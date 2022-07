PS5 saa tuen 1440p-resoluutiolle

Sony on julkaissut PlayStation 5 -konsolille uuden softapäivityksen, joka tuo mukanaan tuen 1440p-resoluutiolle.

PS5-pelaajat voivat siis yhteensopivilla televisiolla tai tietokoneen näytöillä valita tarkkuudeksi 1440p-resoluution, kun aikaisemmin tarkkuudeksi on voinut valita Full HD- tai 4K-tarkkuuden.

Mikäli peli tukee 1440p-renderöintiä, se toistuu alkuperäisellä laadulla 1440p-näytöllä.

Jos puolestaan peli tukee korkeampaa 4K-tarkkuutta, PS5 skaalaa kuvan 1440p-laaduksi. Tämä voi tietyissä tapauksissa parantaa kuvanlaatua.

Kyseinen tarkkuus on kuitenkin toistaiseksi vain beetaversiossa, joka on saatavilla vain muutamissa maissa. Lisäksi Sony huomauttaa, että tarkkuudella ei ole VRR-tukea eli se on saatavilla vain Full HD- ja 4K-tarkkuudelle.

PlayStationin blogikirjoituksessa kerrotaan, että beetaversio tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Luvassa on esimerkiksi pelilistat, joka tekee pelien organisoinnista aiempaa helpompaa.