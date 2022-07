Nämä elokuvat ja sarjat tulevat Disney+ -palveluun elokuussa

Disney+ -suoratoistopalveluun on tulossa uutta katseltavaa elokuun aikana, mutta tällä kertaa ei kovinkaan paljoa.

Ensimmäisenä (3. elokuuta) palveluun on luvassa Disneyn ja Pixarin elokuva Lightyear. Kyseessä on tieteistoimintaseikkailu, joka kertoo, mistä Buzz Lightyear (äänenä Chris Evans) – lelun esikuvana toiminut sankari – on kotoisin. Lightyear seuraa legendaarista avaruusrangeria intergalaktisessa seikkailussa yhdessä kunnianhimoisten apulaistensa Izzyn, Mon ja Darbyn sekä robottikumppaninsa Soxin kanssa.





Tämän jälkeen 5. elokuuta palvelussa nähdään Predator-tarinoiden uusin tulokas, toimintatrilleri Prey, joka sijoittuu 300 vuoden takaiseen comanche-yhteisöön.

Elokuun aikana palvelussa nähdään myös Marvel Studiosin She-Hulk: Attorney at Law -sarja, Star Wars -galaksia uudesta näkökulmasta kertova Andor-sarja, Groot-vauvan oma I Am Groot -sarja sekä LEGO Star Wars Summer Vacation, jossa risteilijä Halcyonilla Finn kohtaa kolme voimahaamua: Obi-Wan Kenobin, Anakin Skywalkerin ja prinsessa Leian.

Disney+ -suoratoistopalvelun hinta on 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,99 euroa vuodessa. Palvelua voi katsella eri laitteilla, kuten älypuhelimella tai Chromecast with Google TV -laitteella.



Toukokuun uudet sarjat ja elokuvat

3. elokuuta: Lightyear

5. elokuuta: Prey

5. elokuuta: LEGO Star Wars Summer Vacation

10. elokuuta: I Am Groot

17. elokuuta: She-Hulk: Attorney at Law

31. elokuuta: Andor



