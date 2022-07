Nämä elokuvat ja sarjat tulevat Prime Videoon elokuussa

Amazon Prime Videon tulevat elokuvat ja sarjat on paljastettu. Ensimmäiset uudet katseltavat saapuvat hiljattain käyttöliittymäuudistuksen saaneeseen palveluun 2. elokuuta.

Uusista saapuvista katsottavista esille nostetaan Thirteen lives, A League of Their Own sekä Samaritan.

Thirteen Lives on tositarina valtavasta maailmanlaajuisesta yrityksestä pelastaa odottamattoman rankkasateen seurauksena Tham Luangin luolaan jumiin jäänyt thaimaalainen jalkapallojoukkue.

A League of Their Own herättää jälleen Penny Marshallin rakastetun ja riemuisan klassikon henkiin, ja kertoo nyt tarinan laajemmin kokonaisen sukupolven naisista, jotka haaveilevat ammattilaisbaseballin pelaamisesta. Samalla sarjassa tarkastellaan syvemmin rotukysymyksiä sekä seksuaalisuutta kokonaan uusien hahmojen kautta niin liigassa kuin sen ulkopuolellakin.





Samaritan toiminta-trillerissä 13-vuotias Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton) epäilee, että hänen salaperäinen ja eristäytynyt naapurinsa Mr. Smith (Sylvester Stallone) on itse asiassa kotonaan piileskelevä legenda, jonka kerrottiin kuolleen tulisessa varastotaistelussa yhdessä vihollisensa Nemesisin kanssa kaksikymmentä vuotta sitten. Sam ottaa tehtäväkseen houkutella hänen naapurinsa ulos piilopaikastaan pelastaakseen kaupungin, kun rikollisuus alkaa lisääntymään ja kaupunki on lähes kaaoksen partaalla.

Amazon Prime Video maksaa 5,99 euroa kuukaudessa, mutta sen saa hankittu myös hieman edullisemmalla hinnalla. Prime Videon katselu onnistuu esimerkiksi selaimella, älypuhelimella, televisiolla ja Chromecast with Google TV -laitteella.



Uudet elokuvat ja sarjat Amazon Prime Videossa elokuu 2022