Kaikki Android-puhelimet tukevat nyt GeForce Now -pilvipelipalvelun 120 fps:n nopeutta

NVIDIA:n GeForce Now -pilvipelipalvelu on tähän asti toiminut 120 fps:n nopeudella vain tietyissä, parhaissa Android-älypuhelimissa, mutta nyt pelaaminen korkealla nopeudella onnistuu kaikilla Android-puhelimilla. Asiasta kertoo The Verge.

Tähän asti 120 fps:n pelaamista ovat tukeneet esimerkiksi Samsung Galaxy S22 ja S22 Ultra, Galaxy Z Fold3 ja Flip3 sekä OnePlus 9 Pro puhelimet.

Nyt siis 120 fps:n pelaaminen onnistuu kaikilla Android-puhelimilla, joissa on vähintään 120 hertsin näyttö. Applen iPhone -puhelimilla 120 fps:n pelaaminen ei onnistu.

120 fps:n tuki kuuluu osaksi GeForce NOW RTX 3080 -jäsenyyttä, joka maksaa 19,99 euroa kuukaudessa tai 99,99 euroa 6 kuukauden osalta.



RTX 3080 -jäsenyys tukee myös 4K-pelaamista 60 fps:n lukemalla esimerkiksi Windows- ja macOS-koneilla.

Prioriteetti -jäsenyys maksaa 9,99 euroa kuukaudessa tai 49,99 euroa 6 kuukauden osalta, mutta tukee enintään Full HD -tarkkuutta 60 fps:n nopeudella.

GeForce Now -pilvipelipalvelu tukee valikoituja PC-pelejä, jotka on hankittu esimerkiksi Steamin tai Epic Games Storen kautta.