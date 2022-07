OP varoittaa huijausviesteistä - viesteissä pyydetään klikkaamaan linkkiä

OP:n nimissä liikkuu tällä hetkellä huijausviestejä, jotka kalastelevat verkkopankkitunnuksia. OP varoittaa viesteistä sivuillaan.

OP:n mukaan liikkeellä on erilaisia tekstiviestejä, joissa on mukana linkki.

"Jos saat viestin, jossa ohjataan verkkopankkiin linkin kautta, se on huijaus. Älä klikkaa linkkiä tai tee mitään, mitä sinulta tällaisessa viestissä pyydetään", OP ohjeistaa.

OP:n mukaan liikkeellä on viestejä, joissa kerrotaan, että verkkkokäyttösi on jäädytetty, maksusi on kirjautunut järjestelmäämme ja tililläsi on havaittu epätavallista toimintaa.





Tällaisia huijausviestejä on liikkeellä OP:n nimissä. Kuva: OP.

Osuuspankki huomauttaa, että aidot viestit eivät koskaan sisällä linkkiä verkkopankin kirjautumissivulle. Pankki ei myöskään koskaan kysy tunnuksia tai kortin tietoja viesteillä.





OP:n nimissä liikkui myös muutama kuukausi sitten huijaus.

Lisäksi vastaavanlaisia huijauksia on liikkeellä muidenkin toimijoiden nimissä hurjasti:



Kaikissa huijauksissa on käytössä sama idea: saada uhri klikkaamaan linkkiä ja syöttämään pankkitunnuksia tai korttitietoja.