EU: Kaikkiin autoihin pakolliseksi ylinopeuden rajoittimet

Euroopan Unionin uusin tieliikennettä koskeva direktiivi lisää autoihin kaksi uutta, pakollista lisävarustetta. Tarkoituksena on parantaa Euroopan tieliikenteen turvallisuutta.

Eniten mielipiteitä jakava uudistus on jo tullut voimaan. Kaikissa uusissa, heinäkuun alun 2022 jälkeen esiteltävissä automalleissa, pitää olla teknologiaa, joka ilmaisee kuljettajan ajavan ylinopeutta. Autovalmistajat saavat toistaiseksi itse päättää miten asiasta kerrotaan kuljettajalle. Kuljettaja voi lisäksi myös kuitata varoituksen ja jatkaa ylinopeuden ajamista varoituksesta huolimatta. Vuonna 2024 sama vaatimus koskee kaikkia uusina myytäviä autoja EU:n alueella.

Käytännössä mekanismi voi olla merkkiääni tai selkeästi erottuva varoitusvalo, jolla kuljettajalle huomautetaan ylinopeuden ajamisesta. Tien nopeusrajoituksen auton järjestelmä saa joko tien ylläpidolta, suomessa esimerksiksi Väylävirastolta tai mahdollisesti erilaisista tietolähteistä, kuten reaaliaikaisista datamuotoisista liikennetiedotteista. Valmistajat saavat itse ratkaista tiedon keräämisen ja sen käsittelyn.



Määräys on hyvin väljä myös sen suhteen, mikä määritellään ylinopeudeksi - senkin määrittely jää autovalmistajille, ainakin toistaiseksi. Aiheesta uutisoi AutoBlog.

Toinen, erillä tavalla turvallisuutta parantava uudistus on vaatimus autojen ns. "mustien laatikoiden" luomisesta. Musta laaitkko on laite, joka pitää lisätä kaikkiin uusiin EU:ssa myytäviin autoihin. Laatikko kerää käytännössä kaiken auton diagnostiikkatiedon, eli auton nopeuden kullakin hetkellä, jarrujen painamisen, vilkkujen käytön, jne. Laatikkoa voidaan käyttää onnettomuustutkinnan apuvälineenä ja EU painottakin, että mustan laatikon keräämiin tietoihin on lain mukaan pääsy vain viranomaisilla.