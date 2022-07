Flowo - Modernin kirjoituskoneen upea konsepti

Ammatikseen kirjoittavat tietävät tuskan, joka syntyy modernin maailman aiheuttamista keskeytyksistä. Kirjoittamisprosessiin vaaditaan usein ns. flow-tila, joka valitettavasti katkeaa hyvin helposti: väärään aikaan tulevaan puheluun, WhatsApp-viestiin tai yleisesti ajatusten harhailuun.

Asiaa on jo usein aiemminkin yritetty ratkaista luomalla häiriöttömiä tiloja kirjoittajille. Erilaisia sovelluksia ja ohjelmistoja, jotka keskittyvät vain ja ainoastaan kirjoittamiseen itseensä on markkinoilla useitakin.

Mutta jos palattaisiinkin ajassa taaksepäin?

Flowo on kirjoituskone. Siis sellainen kapistus, joilla vanhoissa TV-sarjoissa naputellaan tekstiä paperille, suhteellisen suuren mekaanisen metelin säestämänä. Mutta moderni versio sellaisesta.

Flowo näyttää siltä, kuin huippumoderni design olisi kiskaistu vuoteen 1962 ja yhdistetty kahden täysin toisilleen tuntemattoman aikakauden ajatukset samaan pakettiin.



Flowo on käytännössä perinteisen mekaanisen kirjoituskoneen designia mukaileva ratkaisu, joka on kuitenkin samalla myös älykäs. Paperin sijaan Flowossa on käytössä sähköisellä musteella varustettu "tela", jossa näkyy kirjoitettu teksti ja muutama edellinen rivi, samalla tapaa kuin perinteisessä kirjoituskoneessakin näkyisi.

Riviltä toiselle siirtyminen tapahtuu sekin täsmälleen, kuten mekaanisissa kirjoituskoneissa: pyörittämällä "telaa" ylös- tai alaspäin. Tuotettu teksti kuitenkin tallentuu reaaliajassa laitteen tallennustilaan, joten tuotos on sinänsä täysin digitaalinen.

Flowo on toistaiseksi vasta konsepti, mutta siitä on tarkoitus tulla selkeästi perusläppäriä edullisempi, oikea tuote. Konseptin on suunnitellut italialainen suunnittelija Jody Del Bianco.