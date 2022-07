Netflixiin heinäkuussa palaavat sarjat: Stranger Things, Virgin River, Big Timber,...

Netflix tarjoaa heinäkuussa pitkälle toista kymmentä uutta elokuvaa ja peräti viisitoista täysin uutta televisiosarjaa, mutta tulossa on myös palaavien sarjojen uusia kausia.

Näistä todennäköisesti odotetuin on Stranger Thingsin neljännen kauden toinen osa, joka saikin jo ensi-iltansa heti kuun alussa. Mikäli sarjan uusinta kautta ei ole vielä nähnyt, niin se on jo nyt tarjolla palvelussa.







Muuta tämän kuun palaajiin lukeutuvaa draamaa tarjoavat meksikolainen teinidraama Control Z kolmannella kaudella, Luxemburgin pikkuvaltiosta ponnistava poliisisarja Capitani toisella kaudella, brasilialainen musiikkia, draamaa ja rikoksia yhdistävä sarja Sintonia kolmannella kaudella ja kirjaan perustuva draama Virgin River jo neljännellä kaudellaan. Lisäksi realityä tarjoaa puuteollisuuden raadollista työtä esittelevä Big Timber toisella kaudella.

Myös muksuille on tarjolla palaavia sarjoja: musiikkia tarjoavat Karma-koulutytön seikkailut jatkuvat Karma's Worldin kolmannella kaudella, kirjaan perustuva ja perheen pienimpien supersankarisarja Team Zenko Go saa toisen kauden ja dinosaurusten seassa seikkailevat teinit jatkavat sarjan Jurassic World Camp Cretaceous viidennellä kaudella.

Tässä palaajat vielä julkaisujärjestyksessä ja linkkeineen:

1. heinäkuuta

Stranger Things: Kausi 4 osa 2

6. heinäkuuta

Control Z: Kausi 3

7. heinäkuuta

Karma's World: Kausi 3

8. heinäkuuta

Capitani: Kausi 2

11. heinäkuuta

Team Zenko Go: Kausi 2

13. heinäkuuta

Big Timber: Kausi 2

Sintonia: Kausi 3



20. heinäkuuta

Virgin River: Kausi 4

21. heinäkuuta

Jurassic World Camp Cretaceous: Kausi 5