Facebook uhkaa estää palvelunsa Euroopassa - taustalla Irlannin tietosuojaviranomaisen päätös

Irlannin tietosuojaviranomaisen päätös on aiheuttanut shokkiaaltoja ympäri Euroopan. Päätöksen seurauksena on jopa väläytelty ajatusta siitä, että Facebook ja Instagram olisivat sulkeutumassa Euroopassa - pysyvästi.

Irlannin viranomainen on vastannut Metan omistamien palveluiden tietosuojaan liittyvistä oikeuskäytännöistä. Väännön keskiössä on ollut Metan eli Facebookin käytäntö, jossa yhtiö siirtää eurooppalaisten käyttäjiensä tietoja Yhdysvalloissa oleville palvelimilleen.

Eurooppalaisten käyttäjien tietojen siirtäminen Yhdysvaltoihin onnistui vielä vuoteen 2020 saakka EU:n ja Yhdysvaltain välisen tietojen siirron mahdollistavan sopimuksen ansiosta. Tuo Privacy Shield nimellä tunnettu sopimus kuitenkin kaatui kesällä 2020, kun EU:n tuomioistuin totesi sen laittomaksi.

Ongelmana on se, että Euroopassa kansalaisilla on vahva yksityisyyden suoja, jonka takaa EU:n GDPR-lainsäädäntö. Yhdysvalloissa taas liittovaltion viranomaiset saavat varsin vapaasti tonkia kaikkien maahan talletettujen yksityishenkilöiden tietoja. Tästä ristiriidasta johtuen EU:n tuomioistuimet ovat katsoneet, että tietojen siirto Yhdysvaltoihin on mahdotonta, koska tietojen yksityisyyttä ei voida taata.



Kiista on kuplinut Euroopan ja useiden teknologiajättien kesken jo pidempään, mutta isoin kirves heilahti tällä viikolla.

Irlannissa tietosuojaviranomainen on tekemässä päätöstä, jolla se yksinkertaisesti estää Facebookin tietojen siirron.

Meta on ilmoittanut, että mikäli Irlannin päätös tulee sellaisenaan voimaan, joutuu yhtiö harkitsemaan toimintojensa estämistä kokonaan eurooppalaisilta käyttäjiltä.

Mutta Facebook uhkaili samalla jo vuoden 2020 syksyllä ja mitään ei tapahtunut. Tosin tuolloin asiaa väännettiin vielä kulisseissa eteenpäin, odottaen lopullisempaa päätöstä. Jollainen on nyt tulossa.

Mutta vaikka sanat ovat suuria, totuus on todennäköisesti toisenlainen.

Miksi Facebook ja Instagram eivät poistu Euroopasta?

Yksinkertainen syy on raha. Eurooppa on Facebookin ja Instagramin toiseksi suurin markkina, heti Yhdysvaltain markkinan jälkeen. Yhtiö ei voi toimia Kiinan laajoilla markkinoilla, sillä yhtiön palvelut ovat siellä estettyjä.

Meta voi kiukutella asiasta ja sen tuomista ongelmista miten paljon ja laajasti se haluaakaan, mutta Euroopan Unionin GDPR on varsin järeä ja tiukka lainsäädäntö. Yhdysvallat tuskin tulee muuttamaan omia lakejaan niin, että maan tiedustelupalveluilla ei olisi pääsyä Yhdysvalloissa sijaitseviin tietokantoihin. Joten ainoaksi ratkaisuksi jää jatkaa toimintaa Euroopassa.

Miten Facebook ja Instagram jatkaisivat Euroopassa?

Käytännössä vaihtoehtoja on kolme.

Ensimmäisessä mallissa Yhdysvaltain ja EU:n poliitikot saavat aikaiseksi GDPR-lain mukaisen sopimuksen, joka mahdollistaa jälleen tietojen siirron myös Euroopasta Yhdysvaltoihin.

Toisessa mallissa Facebook joutuu muuttamaan palvelujaan merkittävästi siten, että kaikki EU-kansalaisiin liittyvät tiedot tallennetaan ainoastaan Euroopassa olevilla palvelimilla. Tässä ongelmana on sosiaalisen median ristiinkytkeytyminen: jos eurooppalainen kuluttaja tykkää amerikkalaisen yrityksen Instagram-julkaisusta, mihin tieto tuosta tykkäyksestä pitäisi tallettaa.



Kolmannessa ja epätodennäköisimmässä mallissa kaikki Metan palvelut ympäri maailmaa siirtyvät käyttämään EU:n tiukkaa GDPR-lainsäädäntöä eli rajoittavat kaikilta, myös muiltakin kuin eurooppalaisilta, kerättävää dataa ja sitä, miten sitä käsitellään.

Muutkin teknologiajätit ovat lirissä

Asiahan ei koske tietenkään vain Facebookia ja Instagramia vaan kaikkia amerikkalaisyhtiöitä, jotka tekevät bisnestä myös Euroopassa. Eniten huomiota viime aikoina on saanut Google Analytics-kävijäseuranta, jonka on todettu rikkovan - täsmälleen samasta syystä - EU:n GDPR:ää.