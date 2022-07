Turku unohti uusia domaininsa: Funikulaarin näytöissä meemejä ja kieli poskessa tehdyt lunnasvaatimukset

Suomen liikennehistorian kenties surullisin tapaus, Turun kaupungin mäkihissi eli funikulaari on jälleen otsikoissa. Yleensä funikulaari on otsikoissa siitä, että kyseinen koppi on päättänyt jälleen kerran lopettaa toimintansa.

Mutta tällä kertaa kyse on siitä, että Turun kaupunki on unohtanut uusia funikulaarin virallisen verkko-osoitteen. Ja joku muu ehti ensin. Verkko-osoite TurunFunikulaari.fi on siirtynyt kömmähdyksen vuoksi uudelle omistajalle, joka on päättänyt ottaa tilanteesta kaiken irti.

Osoitteessa näkyy tällä hetkellä jatkuvana virtana pyöriviä meemejä, joissa irvaillaan funikulaarin kustannuksella.

Mutta asian tekee vielä hilpeämmäksi se, että Turun funikulaarin odotusauloissa olevat infonäytöt on ohjelmoitu näyttämään kyseiseltä sivulta latautuvaa sisältöä. Eli kaupungin virallisten liikennetiedotteiden sijaan funikulaarin ylä- ja alatasanteen odotusaulassa olevilla infonäytöillä näkyy nyt Turkua ja sen funikulaarin toimintaa irvailevia meemejä.



Twitterissä tempun taustalle on ilmoittautunut ilmeisen mustalla huumorilla varustettu taho, joka kutsuu itseään RAF -nimellä, joka on tilin mukaan lyhenne sanoista Räjäytetään ainakin funikulaari. RAF tuo toki mieleen myös Saksassa 1970-luvulla toimineen terroristijärjestön, Punaisen armeijakunnan.

RAF on jo esittänyt oman vaatimuslistansa, joihin tulee suostua, jotta domain palaisi takaisin Turun omistukseen.

Vitsiniekat vaativat funikulaarin räjäyttämistä ja sen tilalle asetettavaa muistomerkkiä ihmiskunnan virheiden muistoksi. Myös mm. Apulanta-yhteen lopullista lopettamista vaaditaan.