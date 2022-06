Päivän diili: 4,5 tähteä arvostelussamme napannut Roomba i3 vain 129 euroa!

Robotti-imureissa on usein varsin villiä hintojen heiluntaa, kun mallistot muuttuvat ja jälleenmyyjät tekevät sisäänheittotarjouksia. Mutta harvemmin tämän kaltaisiin löytöihin kuitenkaan törmää.

Viime vuonna pitkässä arvostelussamme erinomaisesti pärjännyt Roomba i3 lähtisi nyt alennuskorista naurettavan halvalla, vain 129 eurolla.

Kyseistä mallia myytiin vielä keväällä 299 eurolla ja viime viikkoinakin 199 eurolla. Tarjous on siis todella hyvä, sillä arvostelussamme malli sai hurjat 4,5 tähteä viidestä.

Tarjous löytyy täältä: Roomba i3, 129 euroa

Kyseinen malli on Roomba i3+ -mallin pikkusisko, eli on siis identtinen testissämme olleeseen Roomba i3+ -malliin muutoin, mutta ei sisällä itsestääntyhjentävää pölysäiliötä. Kyseisen pölysäiliön voi kuitenkin ostaa jälkikäteen lisävarusteena.

Arvostelussamme kehuimme mm. robotin siivousjälkeä erinomaiseksi sekä varsin mukiinmenevää pärjäämistä erilaisten, suomalaisista kodeista löytyvien esteiden kanssa.

Miinuspuolelle pistimme rampautetut kartat sekä räsymattojen kanssa kohdatut ongelmat.

Tällä hinnalla Roomba i3 on ehdottomasti erinomainen ostos. Lemmikkitalouteen, jossa on paljon karvaa päästäviä lemmikkejä, suosittelemme kuitenkin ennemmin tämän "plussamallia" tai jotain muuta roboa, jossa on jo valmiiksi itsestääntyhjentävä pölysäiliö.

Kuten aina, olemme löytäneet tarjouksen itse nettiä selaillessamme emmekä tiedä sitä, kauanko tarjous on voimassa tai kuinka paljon jälleenmyyjällä on laitetta varastossa. Joten kannattaa toimia nopeasti.