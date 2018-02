Nvidia iskee saksalainen autoteollisuuden ytimeen – Itsestään ajavat autot ovat tulossa

Nvidian ja Continentalin tavoitteena on madaltaa autovalmistajien kynnystä lisätä uusiin automalleihin autonomisen ohjauksen mahdollistavaa teknologiaa. Nvidia on jo pitkään kehittänyt syväoppimista hyödyntäviä Drive-laskenta-alustoja autoteollisuuden käyttöön. Muiden muassa Teslan sähköautoissa autonominen ohjaus on toteutettu Nvidian teknologian avulla, joskin Tesla nykyisin kehittää omia laskentapiirejä tuleviin autoihin.Yhteistyön tuloksena syntyy ohjausjärjestelmäalusta, jossa hyödynnetään Nvidian tekoälylaskentapiirejä ja Continentalin kehittämiä sensoreita. Yhteistyön kautta syntyvä ensimmäinen kaupallinen järjestelmä valmistunee vuoden 2021 paikkeilla.Autonomisen ohjauksen ensimmäisten kaupallisten sovellusten odotetaan löytyvän uusista kyytipalveluista. Tämän jälkeen teknologia levittäytyy kuluttajille myytäviin autoihin. Esimerkiksi yhdysvaltalainen GM lupaa aloittaa kyytipalvelun ratittomilla autoilla ensi vuonna