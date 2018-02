Tesla käy kiinni Semi-sähkökuorma-autojen polttavaan ongelmaan – Missä niitä voi ladata?

Polttoainetaloudellisuus ja sähkökuorma-auton sisältämä ohjausautomatiikka houkuttelee suuria yrityksiä ottamaan Semin koekäyttöön, mutta yleistymisen näkökulmasta Teslalla on edessään ainakin yksi ongelma: missä kuorma-autot lataavat akkunsa täyteen? Tesla ratkaisi ongelman henkilöautojen kohdalla rakentamalla ajoneuvoilleen oman latausverkoston ja yhtiö näyttäisi tekevän saman tempun myös kuorma-autojen kohdalla. Reutersin mukaan Tesla on aloittanut yhteistyön Semin suurimpien tilaajien kanssa latauspaikkojen suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi. Latauspaikkoja rakennetaan tilaajien laitosalueille, sillä siellä ajoneuvot joka tapauksessa käyvät piipahtamassa. Latauspaikat on tarkoitettu yritysten omaan käyttöön, mutta yritykset voisivat myös tarjota latauspaikkoja muidenkin Semi-kuljettajien käytettäväksi.Yhteistyössä on mukana Anheuser-Busch, PepsiCo ja United Parcel Service. Semiä on tilannut ainakin yhdeksän suuryritystä.Elon Musk on puhunut julkisesti suunnitelmistaan rakentaa henkilöautoille tarkoitettujen Supercharger-asemien rinnalle kuorma-autoille tarkoitettuja "megacharger-asemia", jotka lataisivat autojen massiiviset akut täyteen 30 minuutissa.