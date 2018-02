Spotifyn valta-asema murenee? Apple Music pyyhältää ohi Yhdysvalloissa

Apple Music on maailmanlaajuisten käyttäjä- ja tilaajamäärien perusteella paljon pienempi suoratoistopalvelu kuin Spotify, vaikka onkin markkinaosuuksilla mitattuna toisiksi suurin. Apple Music on kuitenkin nykymenolla saamassa uuden sulan hattuun, sillä sen on maailmanlaajuisten käyttäjä- ja tilaajamäärien perusteella paljon pienempi suoratoistopalvelu kuin Spotify, vaikka onkin markkinaosuuksilla mitattuna toisiksi suurin. Apple Music on kuitenkin nykymenolla saamassa uuden sulan hattuun, sillä sen ennakoidaan kasvavan Yhdysvalloissa suuremmaksi kuin Spotify

Väittämän takana on musiikkiteollisuuden Wall Street Journalille paljastamat luvut, joiden mukaan Apple Musicin tilaajamäärät kasvavat tällä hetkellä viisi prosenttia kuukaudessa. Samaan aikaan Spotify kasvaa Yhdysvalloissa kahdella prosentilla kuukaudessa. Palveluiden käyttäjämäärät ovat ilmeisesti nyt lähes tasoissa, sillä Apple Musicin arvioidaan olevan Yhdysvalloissa jo tulevana kesänä tilaajamäärillä mitattuna suurempi kuin Spotify.



Apple Musicilla on nykyisin 36 miljoonaa tilaajaa ympäri maailman. Spotify paljasti tämän vuoden alussa, että sillä on maailmanlaajuisesti yli 70 miljoonaa tilaajaa.



Spotify aloitti toimintansa Yhdysvalloissa kesällä 2011 eli se on ollut markkinoilla jo yli kuusi vuotta. Apple Music -suoratoistopalvelu lanseerattiin vuorostaan kesällä 2015, joten teknologiajätti on onnistunut kirimään Spotifyn etumatkaa hyvin kiinni kotimarkkinoillaan.