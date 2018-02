Yksi maa ohitti Yhdysvallat Netflix-sisällön määrässä

Tämä ei tosin tarkoita, että kaikki sisältö olisi tarjolla jokaiselle Netflix-käyttäjälle, joskin yhtiö on pyrkinyt vahvistamaan kokoajan alkuperäistuotannon (nk. Originals) määrää, jolla varmistetaan, että kaikki käyttäjät saavat saman laatusisällön ja vieläpä samaan aikaan.Valitettavasti kolmannelta osapuolelta lisensoitu sisältö kattaa edelleen varsin suuren osan Netflixin kirjastosta, joka tarkoittaa, että rajoituksia joudutaan tekemään maittain. Niinpä joissain maissa tarjontaa on enemmän, joissain vähemmän.Olettaa sopii tietysti, että Yhdysvallat, Netflixin päämajamaana, tarjoaisi kaikkein eniten sisältöä käyttäjilleen, mutta Champion Travelerin katsaus kertoo jotain muuta.Yhdysvaltojen sisältökatalogi ei ole kasvanut viime vuosina, pikemminkin päinvastoin jos otetaan muutamaa vuotta pidempi aikaväli, joten muut maat ovat ottaneet sitä kiinni. Yhdysvalloissa Netflix tarjoaa nyt noin 5600 nimikettä, kun ykköspaikkaa pitää Japani 6340 nimikkeellä.Japanissa tarjottavan sisällön määrä on kasvanut valtavasti, sillä 2016 nimikkeitä oli alle 2000 ja vuosi sittenkin vain reilut 4500. Japani on kuitenkin poikkeus säännöstä, jossa Yhdysvallat on edelleen valtaosan edellä.Valitettavasti Champion Travelerin käyttämä työkalu Unogs.com ei kerro montako nimikettä Suomessa löytyy, mutta Ruotsista nimikkeitä löytyy yhteensä 3091.