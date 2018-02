Näin Amazon varmistaa, että Super Bowl mainoksen "Alexa" ei herätä laitteita

Samalla yhtiöt mainostavat kilpaa televisiossa parasta ääniavustajalla varustettua kaiutinratkaisua. Pian joukkoon liittyy myös Applen oma HomePod, mutta tällä hetkellä mainoksissa nähdään pääasiassa Alexalla ja Google Assistantilla varustettuja laitteita.Huomenna, Super Bowl -sunnuntaina, mainoksia nähdään ainakin ensiksi mainitusta, sillä Amazon on paljastanut mainoksen, jossa Alexan työtä hoitaa joukko julkkiksia.Mikäli kuulut joukkoon, joka omistaa Echon ja televisiosta on kuullut Alexa-herätesanalla varustetun Amazonin mainoksen, kuten allekirjoittanut, niin olet saattannut ihmetellä miksei älykaiutin reagoi varsin selvään herätyskäskyyn.Nyt Reddit-käyttäjä on paljastanut kuinka Amazon varmistaa, etteivät tuhannet – ja huomenna kenties miljoonat – Echot herää keskustelemaan mainosta katsoessa.Reddit-käyttäjä aspyhackr kertoo, että on tutkinut Amazonin mainoksia ja niissä käytettyä ääntä. Hänen mukaansa Amazon käyttää herätesanassa ääntä, joka on hiljennetty n. 3000-6000 hertsin taajuusalueelta. Ihmisen korvalle äänen muutos ei erotu, mutta Alexa tietää olla hiljaa.Ohessa Amazonin huominen Super Bowl -mainos, jossa Alexa mainitaan melko monesti.