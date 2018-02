Kiinalaismies salakuljetti ja myi yli miljoonan dollarin edestä väärennettyjä iPhone- ja iPad-laitteita

Erityisesti maailman arvokkain yhtiö, Apple, on ollut kiinalaiskopioiden vastaaottavana osapuolena ja vahinkoa on varmasti syntynyt niin millimetrityönä tehdyistä iPhone-kopioista kuin kiinalaisvalmistajien hieman hienovaraisemmista, mutta silti selkeistä, kopioinneista.Yleensä ongelmat kuitenkin rajoittuvat Aasiaan, jossa virkavallalla ei ole samanlaista hallintaa markkinoista kuin Yhdysvalloissa tai Euroopassa. Uusi tapaus kuitenkin kertoo, että kiinalaiset yrittävät toki myydä kopioitaan myös länsimaissa.MacRumors kertoo , että kiinalaismies, joka osallistui Applen laitekopioiden salakuljetukseen on ottanut syyt niskoilleen oikeudessa. Yhdysvaltain oikeusministeriön tiedotteessa kerrotaan, että Jianhua "Jeff" Li on työskennellyt yritykselle nimeltä Dream Digitals, jonka välityksellä on salakuljettanut yli 40 000 väärennöstä eri iPhone- ja iPad-malleista sekä lisälaitteista.Salakuljetusoperaatio on ollut käynnissä 2009 ja 2014 välisen ajan, joten tuomion antamisessa on kestänyt melkoisesti aikaa. Tuomiota haettiin väärennettyjen tuotteiden salakuljetuksesta sekä niiden myynnistä. Herran saama kokonaispotti vuosien salakuljetuksesta ja myynnistä oli yli 1,1 miljoonaa dollaria eli n. 880 000 euroa.Yksi Lin rikoskumppaneista, Rosario LaMarca, sai viime kesällä n. 3 vuoden tuomion ja Lin tavoin kaksi muuta rikoskumppania (Roberto Volpe ja Andreina Becerra) odottavat vielä tuomiotaan.